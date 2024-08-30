Частина закладів освіти в Україні відмовилася від проведення урочистостей з нагоди 1 вересня. В інших натомість, якщо дозволяє безпекова ситуація у регіоні, учні, вчителі та батьки зустрінуться на урочистій лінійці з нагоди свята, зазначає Освіта 24.

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Сценарій лінійки на 1 вересня у школі

Під час урочистої лінійки учні переступають "поріг" нового класу, а першокласники розпочинають новий етап у житті та знайомляться зі школою, однокласниками, вчителями. Тож для них цей день особливий і запам'ятається надовго.

Учні та вчителі, навіть у час війни, дивують цікавими ідеями та креативлять, продумуючи цікаві та незабутні сценарії лінійки на 1 вересня.

Можна, як зазвичай, організувати просто святкову лінійку: привітати усіх учасників святкового дійства з початком нового навчального року. Так, "День Знань – це особливе свято! Це зустріч з друзями і вчителями, радість від спілкування, знайомство з новими навчальними предметами, пізнання невідомого і цікавого". Особливо трепетним це свято стане для одинадцятикласників та першокласників, для яких цей буде перший та фінальний навчальний рік у школі відповідно.

При цьому перш за все не забувайте, завдяки кому ви можете відзначати на вільній своїй землі це свято. Хвилиною мовчання вшануйте пам'ять полеглих Героїв, які віддали життя за Україну. Також запросіть на свято воїнів, які зараз боронять нашу землю від агресора, та ветеранів.

Креативні ідеї

Якщо ж вам давно не цікаві стандартні урочистості та ви любите покреативити усім класом, можете під час лінійки організувати цікаві квести, конкурси та навіть перетворити 1 вересня у своїй школі на маленьку церемонію вручення нагород найкращим. Зокрема, своїм вчителям.

Можна й варто організувати цікаві інтелектуальні конкурси між класами. Для цього знадобиться перелік питань зі шкільної програми та ваші цікаві й правильні відповіді – і нагорода для класу забезпечена.

Замість урочистої лінійки можна також організувати звичайний безпечний пікнік на території школи та поділитися цікавинками про своє літо та плани на цей навчальний рік.

Якщо ж ви все ж бажаєте урочисто пройти на лінійці, можете зробити це оригінально – по червоній доріжці – як зірки.