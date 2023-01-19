15-летний украинский школьник разработал устройство, незаменимо для ВСУ
Источник:Образование
Школьник из Львова Захар Щурко собственноручно разработал зарядные станции. Теперь парень производит их для украинских воинов.
Захару 15 лет. Он учится во львовской гимназии "Престиж".
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Так, ученик сейчас производит портативные зарядные станции для ВСУ. Признается, что идея такого изобретения возникла у него еще до 24 февраля 2022 года. Захар хотел изобрести устройство, благодаря которому можно легко подзарядить телефон, ноутбук и даже подсоединить роутер.
Мое изобретение – это зарядная станция, в которой зарядка 220 Вт, автомобильная розетка 12 Вт, USB выходы. Подзаряжаться можно от солнечной панели и прикуривателя в автомобиле. Зарядная станция хорошо выдерживает влагу,
– рассказал юный изобретатель.
Парень признается, что не посещал кружки или профильные курсы. Просто захотел разработать такое устройство для себя. Знания черпал из YouTube. Когда началась полномасштабная война, понял, что его изобретение очень поможет военным ВСУ. Теперь зарядные станции парню помогают производить его родные.
Мой вклад в победу – это зарядные станции для ВСУ,
– подчеркивает Захар.
Школьник уже передал на фронт 15 зарядных станций, еще 2 – в разработке. Они недороги в себестоимости, но мощные и небольшие. Может заменить генератор. Все же парень еще совершенствует свое изобретение.
15-летний школьник разработал зарядные станции.
Себестоимость одной станции – 25 тысяч гривен.
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