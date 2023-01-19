15-летний украинский школьник разработал устройство, незаменимо для ВСУ

Захару 15 лет. Он учится во львовской гимназии "Престиж".

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Школьник создал стартап, помогающий ВСУ

Так, ученик сейчас производит портативные зарядные станции для ВСУ. Признается, что идея такого изобретения возникла у него еще до 24 февраля 2022 года. Захар хотел изобрести устройство, благодаря которому можно легко подзарядить телефон, ноутбук и даже подсоединить роутер.

Мое изобретение – это зарядная станция, в которой зарядка 220 Вт, автомобильная розетка 12 Вт, USB выходы. Подзаряжаться можно от солнечной панели и прикуривателя в автомобиле. Зарядная станция хорошо выдерживает влагу,

– рассказал юный изобретатель.