20 тысяч педагогов вышли на протесты в Хорватии: фото

2 Читати новину українською
Педагоги приезжают в Загреб со всей Хорватии / EV

В столице Хорватии Загребе на акцию протеста вышли более 20 тысяч работников образовательной сферы страны. Требуют увеличения заработных плат.

Митинг организовали местные профсоюзные объединения. В акции принимают участие преподаватели школ и высших учебных заведений, сообщает тамошнее издание Hina.

Похоже: В Киеве на акцию протеста вышли тысячи учителей: видео

Требуют повышения коэффициента сложности их работы на 6,11%, а значит, и увеличения уровня оплаты труда.


Протесты набирают силу с каждым днем / фото: Hina

Одновременно с протестом продолжается забастовка в 380 начальных и средних школах, которые перестали работать.

Из-за митингов дорожное движение в центре Загреба почти полностью парализовано. Работа общественного транспорта приостановлена до окончания протестов.


Протестующие стоят на площади Бана Елачича / фото: Hina

К слову: Педагоги готовы выходить на митинги, – председатель профсоюза

А сколько зарабатывают учителя в Хорватии?

  • средняя зарплата учителя в Хорватии не превышает 15 тысяч евро в год;
  • в Украине учителя в среднем зарабатывают менее 2 тысяч евро в год.
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Школа Образование за рубежом Учеба Учителя Хорватия
Украина выделит рекордные 100 миллионов гривен на проекты молодых ученых
22 ноября
61
Залиште відгук