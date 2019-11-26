20 тысяч педагогов вышли на протесты в Хорватии: фото
В столице Хорватии Загребе на акцию протеста вышли более 20 тысяч работников образовательной сферы страны. Требуют увеличения заработных плат.
Митинг организовали местные профсоюзные объединения. В акции принимают участие преподаватели школ и высших учебных заведений, сообщает тамошнее издание Hina.
Похоже: В Киеве на акцию протеста вышли тысячи учителей: видео
Требуют повышения коэффициента сложности их работы на 6,11%, а значит, и увеличения уровня оплаты труда.
Протесты набирают силу с каждым днем / фото: Hina
Одновременно с протестом продолжается забастовка в 380 начальных и средних школах, которые перестали работать.
Из-за митингов дорожное движение в центре Загреба почти полностью парализовано. Работа общественного транспорта приостановлена до окончания протестов.
Протестующие стоят на площади Бана Елачича / фото: Hina
К слову: Педагоги готовы выходить на митинги, – председатель профсоюза
А сколько зарабатывают учителя в Хорватии?
- средняя зарплата учителя в Хорватии не превышает 15 тысяч евро в год;
- в Украине учителя в среднем зарабатывают менее 2 тысяч евро в год.