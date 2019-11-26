20 тисяч освітян вийшли на протести в Хорватії: фото

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Освітяни приїжджають в Загреб з всієї Хорватії / EV

У столиці Хорватії Загребі на акцію протесту вийшли понад 20 тисяч працівників освітньої сфери країни. Вимагають збільшення заробітних плат.

Мітинг організували місцеві профспілкові об'єднання. В акції беруть участь викладачі шкіл і вищих навчальних закладів, повідомляє тамтешнє видання Hina.

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Вимагають підвищення коефіцієнта складності їх роботи на 6,11%, а отже, і збільшення рівня оплати праці.


Протести набирають силу з кожним днем / фото: Hina

Одночасно з протестом триває страйк у 380 початкових та середніх школах, які перестали працювати.

Через мітинги дорожній рух в центрі Загреба майже повністю паралізований. Робота громадського транспорту припинена до закінчення протестів.


Протестувальники стоять на площі Бана Єлачича / фото: Hina

До слова: Освітяни готові виходити на мітинги, – голова профспілки

А скільки заробляють вчителі в Хорватії?

  • cередня зарплата вчителя в Хорватії не перевищує 15 тисяч євро на рік;
  • в Україні вчителі в середньому заробляють менш ніж 2 тисяч євро на рік.
Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Освіта Освіта за кордоном Школа Хорватія Вчителі
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