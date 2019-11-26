20 тисяч освітян вийшли на протести в Хорватії: фото
У столиці Хорватії Загребі на акцію протесту вийшли понад 20 тисяч працівників освітньої сфери країни. Вимагають збільшення заробітних плат.
Мітинг організували місцеві профспілкові об'єднання. В акції беруть участь викладачі шкіл і вищих навчальних закладів, повідомляє тамтешнє видання Hina.
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Вимагають підвищення коефіцієнта складності їх роботи на 6,11%, а отже, і збільшення рівня оплати праці.
Протести набирають силу з кожним днем / фото: Hina
Одночасно з протестом триває страйк у 380 початкових та середніх школах, які перестали працювати.
Через мітинги дорожній рух в центрі Загреба майже повністю паралізований. Робота громадського транспорту припинена до закінчення протестів.
Протестувальники стоять на площі Бана Єлачича / фото: Hina
До слова: Освітяни готові виходити на мітинги, – голова профспілки
А скільки заробляють вчителі в Хорватії?
- cередня зарплата вчителя в Хорватії не перевищує 15 тисяч євро на рік;
- в Україні вчителі в середньому заробляють менш ніж 2 тисяч євро на рік.