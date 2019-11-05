Освітяни готові виходити на мітинги, – голова профспілки

Голова профспілки освітян України Георгій Труханов розповів про ставлення своїх колег до правок, запропонованих політичною партією "Голос". Якщо вчителів не почують, то вони знову вийдуть на протести.

Освітяни незадоволені пропозиціями "Голосу", розповів у інтерв'ю "Главком" голова Профспілки працівників освіти і науки України Георгій Труханов.

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За словами Георгія Труханова, конфлікту з міністерством чи партією "Голос" немає. В профспілці вважають, що їхня думка не береться до уваги при розробці змін до закону "Про загальну середню освіту".

Я завжди наполягав на тому, що ми поза політикою. Ми не повинні лізти в політичні дебати. Але якщо "Голос" пропонує якісь свої нововведення, вони повинні аргументувати, чому це так і що це дасть вчителю,

– розповів освітянин.

Чи налаштовані вчителі на чергові мітинги?

Акції протесту? Так, освітяни на це налаштовані,

– заявив голова профспілки.

Чому вчителі не задоволені?

Нещодавно партія "Голос" висунула своє бачення змін до закону "Про загальну середню освіту". Зокрема:

запровадити обов'язкову сертифікацію для працівників освіти;

підвищити заробітну плату вчителям, але скасувати надбавки;

запровадити 40-годинний робочий тиждень.

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Що вимагають вчителі?