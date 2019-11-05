Педагоги готовы выходить на митинги, – председатель профсоюза
Председатель профсоюза работников образования Украины Георгий Труханов рассказал об отношении своих коллег к поправкам, предложенным политической партией "Голос". Если учителей не услышат, то они снова выйдут на протесты.
Педагоги недовольны предложениями "Голоса", рассказал в интервью "Главком" председатель Профсоюза работников образования и науки Украины Георгий Труханов.
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По словам Георгия Труханова, конфликта с министерством или партией "Голос" нет. В профсоюзе считают, что их мнение не принимается во внимание при разработке изменений в закон "Об общем среднем образовании".
Я всегда настаивал на том, что мы вне политики. Мы не должны лезть в политические дебаты. Но если "Голос" предлагает какие-то свои нововведения, они должны аргументировать, почему это так и что это даст учителю,
– рассказал педагог.
Настроены ли учителя на очередные митинги?
Акции протеста? Да, педагоги на это настроены,
– заявил председатель профсоюза.
Почему учителя недовольны?
Недавно партия "Голос" выдвинула свое видение изменений в закон "Об общем среднем образовании". В частности:
- ввести обязательную сертификацию для работников образования;
- повысить заработную плату учителям, но отменить надбавки;
- ввести 40-часовую рабочую неделю.
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Что требуют учителя?
- сохранить надбавки и доплаты педагогам. В частности, за выслугу лет, престижность педагогического труда, проверку тетрадей, заведование кабинетом, классное руководство, ученое звание, ученую степень;
- возможность работать по бессрочным трудовым договорам для работников пенсионного возраста;
- сократить рабочее время для педагогов;
- оставить добровольную сертификацию для педагогических работников.