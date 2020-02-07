6 украинских вузов вошли в рейтинг с 1000 лучших университетов мира

Авторитетный портал QS World University Rankings опубликовал рейтинг из 1000 лучших университетов мира. В список вошли 6 украинских вузов.

Авторитетным украинским университетом уже много лет остается Харьковский национальный университет имени Каразина.

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В список 1000 лучших университетов в мире попали два киевских вуза, два харьковских, один львовский и один сумской.

Какие места заняли украинские вузы

Харьковский национальный университет имени Каразина – 491;

Киевский национальный университет имени Шевченко – 541-550; *

Харьковский политехнический университет – 651-700;

Киевский политехнический университет имени Сикорского – 701-750;

Сумской государственный университет – 701-750;

Национальный университет "Львовская политехника" – 751-800.

*Диапазон номеров означает, что сюда вошли университеты с одинаковым рейтингом.

Это хорошие показатели?

По сравнению с прошлогодним рейтингом, свои позиции смогли улучшить только Харьковская политехника (701-705 в 2019 году), и Сумской государственный университет (751-800 в 2019 году).



А вот остальные университеты только потеряли места:



Харьковский университет имени Каразина (481 в 2019 году), Киевский университет имени Шевченко (531-540 в 2019 году), и Киевский политехнический университет имени Сикорского (601-650 в 2019 году), "Львовской политехники" – (751-800 в 2019 году).

Полный список лучших университетов мира можно посмотреть по ссылке.

По каким критериям происходило оценивание?

Рейтинг суммарно состоит из двух показателей: "академическая репутация" и "репутация работодателя". Первый получен в результате опроса ученых со всего мира, а второй – работодателей.

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