6 украинских вузов вошли в рейтинг с 1000 лучших университетов мира
Авторитетный портал QS World University Rankings опубликовал рейтинг из 1000 лучших университетов мира. В список вошли 6 украинских вузов.
Авторитетным украинским университетом уже много лет остается Харьковский национальный университет имени Каразина.
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В список 1000 лучших университетов в мире попали два киевских вуза, два харьковских, один львовский и один сумской.
Какие места заняли украинские вузы
- Харьковский национальный университет имени Каразина – 491;
- Киевский национальный университет имени Шевченко – 541-550; *
- Харьковский политехнический университет – 651-700;
- Киевский политехнический университет имени Сикорского – 701-750;
- Сумской государственный университет – 701-750;
- Национальный университет "Львовская политехника" – 751-800.
*Диапазон номеров означает, что сюда вошли университеты с одинаковым рейтингом.
Это хорошие показатели?
По сравнению с прошлогодним рейтингом, свои позиции смогли улучшить только Харьковская политехника (701-705 в 2019 году), и Сумской государственный университет (751-800 в 2019 году).
А вот остальные университеты только потеряли места:
Харьковский университет имени Каразина (481 в 2019 году), Киевский университет имени Шевченко (531-540 в 2019 году), и Киевский политехнический университет имени Сикорского (601-650 в 2019 году), "Львовской политехники" – (751-800 в 2019 году).
Полный список лучших университетов мира можно посмотреть по ссылке.
По каким критериям происходило оценивание?
Рейтинг суммарно состоит из двух показателей: "академическая репутация" и "репутация работодателя". Первый получен в результате опроса ученых со всего мира, а второй – работодателей.
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