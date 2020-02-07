6 українських вишів увійшли в рейтинг з 1000 найкращих університетів світу
Авторитетний портал QS World University Rankings опублікував рейтинг з 1000 кращих університетів світу. До списку увійшли 6 українських вишів.
Найавторитетнішим українським університетом вже багато років лишається Харківський національний університет імені Каразіна.
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До списку 1000 найкращих університетів у світі потрапили два київські виші, два харківські, один львівський та один сумський.
Які місця зайняли українські виші
- Харківський національний університет імені Каразіна – 491;
- Київський національний університет імені Шевченка – 541-550; *
- Харківський політехнічний університет – 651-700;
- Київський політехнічний університет імені Сікорського – 701-750;
- Сумський державний університет – 701-750;
- Національний університет "Львівська політехніка" – 751-800.
*Діапазон номерів означає, що сюди увійшли університети з однаковим рейтингом.
Це хороші показники?Порівняно з минулорічним рейтингом, свої позиції змогли покращити лише Харківська політехніка (701-705 у 2019 році), та Сумський державний університет (751-800 у 2019 році).
Натомість решта університетів лише втратили місця:
Харківський університет імені Каразіна (481 у 2019 році), Київський університет імені Шевченка (531-540 у 2019 році), та Київський політехнічний університет імені Сікорського (601-650 у 2019 році)
Незмінним лишився рейтинг "Львівської політехніки" – (751-800 у 2019 році).
Повний список кращих університетів світу можна переглянути за посиланням.
За якими критеріями відбувалось оцінювання?Рейтинг сумарно складається з двох показників: "академічна репутація" та "репутація роботодавця". Перший здобутий в результаті опитування науковців з усього світу, а другий – роботодавців.
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