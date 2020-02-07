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6 українських вишів увійшли в рейтинг з 1000 найкращих університетів світу

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Одразу два харківські виші опинились в топ-3 кращих вишів України / Status quo

Авторитетний портал QS World University Rankings опублікував рейтинг з 1000 кращих університетів світу. До списку увійшли 6 українських вишів.

Найавторитетнішим українським університетом вже багато років лишається Харківський національний університет імені Каразіна.

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До списку 1000 найкращих університетів у світі потрапили два київські виші, два харківські, один львівський та один сумський.

Які місця зайняли українські виші

  • Харківський національний університет імені Каразіна – 491;
  • Київський національний університет імені Шевченка – 541-550; *
  • Харківський політехнічний університет – 651-700;
  • Київський політехнічний університет імені Сікорського – 701-750;
  • Сумський державний університет – 701-750;
  • Національний університет "Львівська політехніка" – 751-800.

*Діапазон номерів означає, що сюди увійшли університети з однаковим рейтингом.

Це хороші показники?Порівняно з минулорічним рейтингом, свої позиції змогли покращити лише Харківська політехніка (701-705 у 2019 році), та Сумський державний університет (751-800 у 2019 році).

Натомість решта університетів лише втратили місця:

Харківський університет імені Каразіна (481 у 2019 році), Київський університет імені Шевченка (531-540 у 2019 році), та Київський політехнічний університет імені Сікорського (601-650 у 2019 році)

Незмінним лишився рейтинг "Львівської політехніки" – (751-800 у 2019 році).

Повний список кращих університетів світу можна переглянути за посиланням.

За якими критеріями відбувалось оцінювання?Рейтинг сумарно складається з двох показників: "академічна репутація" та "репутація роботодавця". Перший здобутий в результаті опитування науковців з усього світу, а другий – роботодавців.

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Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Освіта Вища освіта Рейтинги
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