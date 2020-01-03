24 канал техно lifestyle Здоровье спорт Дизайн Афиша auto Likar покер
more

82-летний преподаватель физики сконструировал 37 приборов для университета: детали

35 Читати новину українською
Преподаватель работает в университете уже много лет / Hal Gatewood

Яков Тарнавский, который работает в Черкасском национальном университете имени Богдана Хмельницкого, вместе со студентами создал 37 приборов для изучения физики. Устройства можно посмотреть на выставке.

Преподаватель также инициировал открытие лаборатории приборов экспериментальной физики, пишет Zmi.ck.ua.

К слову: Сумский университет вышел в финал образовательного Оскара: детали

Видя созданные приборы, вспоминаю Центр науки "Коперник" в Варшаве и скажу, что наши приборы по качеству не хуже польских. Спасибо Якову Иосифовичу, который хоть и пытался построить свою жизнь и карьеру за рубежом, наконец остался в родной стране и в ЧНУ,
– рассказал проректор университета Василий Мойсеенко.

Среди устройств, которые представлены в аудитории, посетители могут увидеть действие магнитного поля на ток, взаимодействие параллельных токов, вихревые токи, молекулярное притяжение, колебания связанных систем, двойной маятник и многое другое.


Преподавателю вручили награду за его вклад в развитие обучения / фото: Zmi.ck.ua.

В университете заявляют, что идеи для изобретений 82-летний преподаватель берет из интернета и воплощает в жизнь. Приборы теперь серьезно улучшат качество обучения для студентов.

Также в планах руководства вуза показать изобретения Якова Тарнавского ученикам черкасских школ.

Смотрите также: Сразу 20 украинских вузов попали в рейтинг лучших университетов Восточной Европы

Что известно о Черкасском университете имени Богдана Хмельницкого

  • основан в 1921 году;
  • в университете работает 8 учебно-научных центров и 2 факультета;
  • учится 6 тысяч студентов.
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Учеба Высшее образование Студенты Наука в Украине
В Украине появятся исследовательские университеты – Новосад
2 января
74
Залиште відгук