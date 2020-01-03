82-летний преподаватель физики сконструировал 37 приборов для университета: детали
Яков Тарнавский, который работает в Черкасском национальном университете имени Богдана Хмельницкого, вместе со студентами создал 37 приборов для изучения физики. Устройства можно посмотреть на выставке.
Преподаватель также инициировал открытие лаборатории приборов экспериментальной физики, пишет Zmi.ck.ua.
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Видя созданные приборы, вспоминаю Центр науки "Коперник" в Варшаве и скажу, что наши приборы по качеству не хуже польских. Спасибо Якову Иосифовичу, который хоть и пытался построить свою жизнь и карьеру за рубежом, наконец остался в родной стране и в ЧНУ,
– рассказал проректор университета Василий Мойсеенко.
Среди устройств, которые представлены в аудитории, посетители могут увидеть действие магнитного поля на ток, взаимодействие параллельных токов, вихревые токи, молекулярное притяжение, колебания связанных систем, двойной маятник и многое другое.
Преподавателю вручили награду за его вклад в развитие обучения / фото: Zmi.ck.ua.
В университете заявляют, что идеи для изобретений 82-летний преподаватель берет из интернета и воплощает в жизнь. Приборы теперь серьезно улучшат качество обучения для студентов.
Также в планах руководства вуза показать изобретения Якова Тарнавского ученикам черкасских школ.
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Что известно о Черкасском университете имени Богдана Хмельницкого
- основан в 1921 году;
- в университете работает 8 учебно-научных центров и 2 факультета;
- учится 6 тысяч студентов.
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