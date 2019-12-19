Сумской университет вышел в финал образовательного Оскара: детали

Сумской государственный университет представил Украину на международном конкурсе проектов по образовательным технологиям в Лондоне. Украинский вуз вошел в 15% участников попавших в финал.

Событие, которое называют образовательным Оскаром, состоялась 9-10 декабря в конференц-центре имени Королевы Елизаветы II, пишет официальный сайт СумГУ.

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Сумской университет в Лондоне презентовал свою экосистему онлайн-обучения. Основой проекта была виртуальная и дополненная реальность. Всего на форуме было более 1500 проектов из 84 стран мира.

Замечательный опыт использования виртуальной реальности вместе с Сумским государственным университетом! Невероятные технологии с множеством фантастических применений в технических, классических, художественных, медицинских и любых других образовательных учреждениях,

– поделилась впечатлениями региональная директор конкурса Зоя Зайцева.



Сумской университет высоко оценили / фото: СумГУ

Украинский выставочный стенд посетили 650 участников конференции. Все желающие с помощью виртуальной и дополненной реальности смогли оказаться в Сумах и вместе с тамошним специалистом решить инженерную задачу. Также представители СумГУ продемонстрировали как использовать AR/VR в других областях знаний.

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Также уже 21 декабря в Сумах откроется первая лаборатория виртуальной и дополненной реальности "Ulab". Аналогов этой лаборатории в Украине нет.

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