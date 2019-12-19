Сумской университет вышел в финал образовательного Оскара: детали
Сумской государственный университет представил Украину на международном конкурсе проектов по образовательным технологиям в Лондоне. Украинский вуз вошел в 15% участников попавших в финал.
Событие, которое называют образовательным Оскаром, состоялась 9-10 декабря в конференц-центре имени Королевы Елизаветы II, пишет официальный сайт СумГУ.
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Сумской университет в Лондоне презентовал свою экосистему онлайн-обучения. Основой проекта была виртуальная и дополненная реальность. Всего на форуме было более 1500 проектов из 84 стран мира.
Замечательный опыт использования виртуальной реальности вместе с Сумским государственным университетом! Невероятные технологии с множеством фантастических применений в технических, классических, художественных, медицинских и любых других образовательных учреждениях,
– поделилась впечатлениями региональная директор конкурса Зоя Зайцева.
Сумской университет высоко оценили / фото: СумГУ
Украинский выставочный стенд посетили 650 участников конференции. Все желающие с помощью виртуальной и дополненной реальности смогли оказаться в Сумах и вместе с тамошним специалистом решить инженерную задачу. Также представители СумГУ продемонстрировали как использовать AR/VR в других областях знаний.
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Также уже 21 декабря в Сумах откроется первая лаборатория виртуальной и дополненной реальности "Ulab". Аналогов этой лаборатории в Украине нет.
Какой рейтинг сумского университета?
- по версии Quacquarelli Symonds СумГУ в 2019 году занял 117 место среди 350 лучших университетов Восточной Европы и Центральной Азии;
- среди украинских вузов это пятый показатель.