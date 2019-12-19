Сумський університет вийшов у фінал освітнього Оскара: деталі

Сумський державний університет представив Україну на міжнародному конкурсі проєктів з освітніх технологій у Лондоні. Український виш увійшов до 15% учасників які потрапили до фіналу.

Подія, яку називають освітнім Оскаром, відбулася 9-10 грудня в конференц-центрі імені Королеви Єлизавети II, пише офіційний сайт СумДУ.

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Сумський університет в Лондоні презентував свою екосистему онлайн-навчання. Основою проєкту була віртуальна та доповнена реальність. Загалом на форумі було понад 1500 проєктів з 84 країн світу.

Чудовий досвід використання віртуальної реальності разом із Сумським державним університетом! Неймовірні технології з безліччю фантастичних застосувань у технічних, класичних, мистецьких, медичних та будь-яких інших освітніх закладах,

– поділилась враженнями регіональна директорка конкурсу Зоя Зайцева.



Сумський університет високо оцінили / фото: СумДУ

Український виставковий стенд відвідали 650 учасників конференції. Всі охочі за допомогою віртуальної та доповненої реальності змогли опинитись у Сумах і разом з тамтешнім фахівцем розв’язати інженерну задачу. Також представники СумДУ продемонстрували як використовувати AR/VR в інших галузях знань.

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Також вже 21 грудня в Сумах відкриється перша лабораторія віртуальної та доповненої реальності "Ulab". Аналогів цій лабораторії в Україні немає.

Який рейтинг сумського університету?