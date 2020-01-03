82-річний викладач з фізики сконструював 37 приладів для університету: деталі

Яків Тарнавський, який працює в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького, разом із студентами створив 37 приладів для вивчення фізики. На пристрої можна подивитись на виставці.

Викладач також ініціював відкриття лабораторії приладів експериментальної фізики, пише Zmi.ck.ua.

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Споглядаючи створені прилади, згадую Центр науки "Коперник" у Варшаві і скажу, що наші прилади за якістю не гірші від польських. Дякую Якову Йосиповичу, який хоч і намагався побудувати своє життя й кар’єру за кордоном, зрештою залишився в рідній країні та в ЧНУ,

– розповів проректор університету Василь Мойсієнко.

Серед пристроїв, які представлені в аудиторії, відвідувачі можуть побачити дію магнітного поля на струм, взаємодію паралельних струмів, вихрові струми, молекулярне притягання, коливання зв’язаних систем, подвійний маятник та багато іншого.



Викладачу вручили нагороду за його вклад в розвиток навчання / фото: Zmi.ck.ua.

В університеті заявляють, що ідеї для винаходів 82-річний викладач бере з інтернету та втілює в життя. Прилади тепер серйозно покращать якість навчання для студентів.

Також в планах керівництва вишу показати винаходи Якова Тарнавського учням черкаських шкіл.

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Що відомо про Черкаський університет імені Богдана Хмельницького