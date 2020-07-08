Поступающие, которые планируют продолжить свое обучение, но подлежат призыву, могут получить отсрочку. Министерство образования и науки Украины согласовало соответствующее решение с Генеральным штабом.

Для этого в МОН обратились с соответствующим письмом в приемные комиссии. Министерство призвало приемные комиссии проводить предварительную регистрацию абитуриентов, которые планируют продолжить свое обучение, но подлежат призыву.

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Предварительная регистрация позволит таким абитуриентам получить документальное подтверждение о своих намерениях и на основании справки получить отсрочку до 1 октября 2020 года,

– заверили в Минобразования.

Важно: речь идет о выпускниках колледжей и университетов, которые желают продолжить обучение по следующей степени образования. Именно они могут на основании справки получить отсрочку от весеннего призыва до 1 октября 2020 года.

Минобразования предоставило разъяснения приемным комиссиям относительно предварительной регистрации абитуриентов, которые планируют продолжить свое обучение, но подлежат призыву.

А как насчет выпускников школ?

В Минобразования напомнили, что весенний призыв, который из-за пандемии коронавируса был перенесен на май – июль, не касается граждан в возрасте 18 – 19 лет. Так как они могут быть призваны на службу только по собственному желанию, которое подтверждается письменным заявлением (согласно распоряжению правительства №179-р).