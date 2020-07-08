Вступники, які планують продовжити своє навчання, але підлягають призову, можуть отримати відстрочку. Міністерство освіти та науки погодило відповідне рішення з Генеральним штабом ЗСУ.

Для цього у МОН звернулися з відповідним листом до приймальних комісій. Міністерство закликало приймальні комісії проводити попередню реєстрацію вступників, які планують продовжити своє навчання, але підлягають призову.

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Попередня реєстрація дозволить таким вступникам отримати документальне підтвердження про свої наміри та на підставі довідки отримати відстрочку до 1 жовтня 2020 року,

– запевнили у Міносвіти.

Важливо: мовиться про випускників коледжів та університетів, які бажають продовжити навчання за наступним ступенем освіти. Саме вони можуть на підставі довідки отримати відстрочку від весняного призову до 1 жовтня 2020 року..

Міносвіти надало відповідні роз’яснення приймальним комісіям щодо попередньої реєстрації вступників, які планують продовжити своє навчання, але підлягають призову.

А як щодо випускників шкіл?

У Міносвіти нагадали, що весняний призов, який через пандемію коронавірусу був перенесений на травень – липень, не стосується громадяни віком 18 – 19 років. Адже вони можуть бути призвані на службу лише за власним бажанням, яке підтверджується письмовою заявою (відповідно до розпорядження уряду №179-р).