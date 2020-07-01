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Вступительная кампания 2020: даты приема документов и условия поступления
25 июня , 17:31 Вступительная кампания 2020: даты приема документов и условия поступления
Ігор Саджениця
ВНО-2020: как будет проходить тестирование в условиях карантина
23 июня , 19:10 ВНО-2020: как будет проходить тестирование в условиях карантина
Альона Захарова
ВНО по математике с 2021 года станет обязательным
11:21, 27 июня ВНО по математике с 2021 года станет обязательным
ВНО по математике 2020: опубликованы правильные ответы
14:40, 26 июня ВНО по математике 2020: опубликованы правильные ответы
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В Украине состоялось ВНО по математике: первое тестирование в этом году – фото
11:01, 25 июня В Украине состоялось ВНО по математике: первое тестирование в этом году – фото
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