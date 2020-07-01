Абитуриенты на Кировоградщине толкали автобус, чтобы успеть на ВНО – видео
30 июня в Украине состоялось ВНО по украинскому языку и литературе. Некоторые абитуриенты, чтобы успеть на экзамен, пришлось толкать автобус.
Так произошло со студентами Компаниевского колледжа ветеринарной медицины, сообщает управление образования и науки Кировоградской ОГА. Они добирались до Бобринца, где происходило тестирование. Однако по дороге арендованный автобус поломался. Поэтому студентам пришлось его толкать.
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Смотрите видео, как абитуриенты толкают поломанный автобус, чтобы успеть на ВНО
Часть студентов колледжа доставили к месту назначения попутными автомобилями. Однако трое из них так и не добрались туда. По ходатайству администрации колледжа данные студенты смогут пройти тестирование во время дополнительной сессии.
Кроме того, в департаменте образования и науки КОГА будут проводить служебное расследование, по собственному ли желанию дети толкали автобус, или же их к этому принудили.