30 июня в Украине состоялось ВНО по украинскому языку и литературе. Некоторые абитуриенты, чтобы успеть на экзамен, пришлось толкать автобус.

Так произошло со студентами Компаниевского колледжа ветеринарной медицины, сообщает управление образования и науки Кировоградской ОГА. Они добирались до Бобринца, где происходило тестирование. Однако по дороге арендованный автобус поломался. Поэтому студентам пришлось его толкать.

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Смотрите видео, как абитуриенты толкают поломанный автобус, чтобы успеть на ВНО

Часть студентов колледжа доставили к месту назначения попутными автомобилями. Однако трое из них так и не добрались туда. По ходатайству администрации колледжа данные студенты смогут пройти тестирование во время дополнительной сессии.

Кроме того, в департаменте образования и науки КОГА будут проводить служебное расследование, по собственному ли желанию дети толкали автобус, или же их к этому принудили.