30 червня в Україні відбулося ЗНО з української мови та літератури. Деяким абітурієнтам, щоб встигнути на іспит, довелося штовхати автобус.

Так сталося зі студентами Компаніївського коледжу ветеринарної медицини, повідомляє управління освіти та науки Кіровоградської ОДА. Вони добиралися до Бобринця, де відбувалося тестування. Однак дорогою орендований автобус поламався. Тож студентам довелося його штовхати.

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Дивіться відео, як абітурієнти штовхають поламаний автобус, щоб встигнути на ЗНО

Частину студентів коледжу доставили до місця призначення попутними автомобілями. Однак троє з них так і не дісталися туди. За клопотанням адміністрації коледжу дані студенти зможуть пройти тестування підчас додаткової сесії.

Окрім того, в департаменті освіти та науки КОДА проводитимуть службове розслідування, чи за власним бажанням діти штовхали автобус, або ж їх до цього примусили.