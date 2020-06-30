Наразі в Україні планують знизити поріг складання ЗНО. Тобто він може бути нижчий 21 набраного балу. Таке рішення можуть прийняти через складну епідеміологічну ситуацію у державі та тривалий карантин.

Про це повідомила заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко у коментарі "РБК-Україна".

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Поріг зазвичай встановлюється через три тижні після проведення тестувань. Ми будемо наполягати на тому, щоб поріг був нижчий, ніж минулого року – нижчий ніж 21 бал,

– наголосила вона.

За її словами, поріг для складання ЗНО вже був зменшений у цьому році для пробного тестування. Так, минулого він складав 21 бал, а цього на пробному – 19.

"Якщо минулого року учасник, який набрав 19 не міг подавати документи на вступ, то цього року зможе, якщо встановимо такий поріг. Це саме через карантин. Адже було складно навчатись. Ми це усвідомлюємо", – пояснила Вакуленко.

Вона також переконана, що кількість вступників у 2020 році не може бути меншою, хіба якщо вони самі не захочуть вступати.

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Тестування розпочалися з 25 червня і триватимуть до 17 липня в умовах карантину.

Кожен учасник має прийти у своїй захисній масці і сидіти в ній впродовж усього тесту.

Абітурієнтів розсаджують з дотриманням соціальної дистанції.

Пункти тестування забезпечені масками, халатами, пірометрами та гумовими рукавичками.



Умови проведення ЗНО / Інфографіка 24 каналу