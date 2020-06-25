Вступна кампанія у вищі навчальні заклади розпочнеться з 1 серпня 2020 року. Кабмін також визначив дати закінчення навчального року у всіх закладах освіти.

Заяви прийматимуть до 22 серпня

Заяви у електронному вигляді у вишах прийматимуть до 22 серпня. Про це на брифінгу повідомила виконувачка обов'язків міністра освіти Любомира Мандзій, інформує 24 канал.

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Якщо у абітурієнта до цього часу не буде документа про здобуття середньої освіти, то заяву на вступ можна подавати і без нього. А оригінал можна буде донести вже на початку навчального процесу.

Завершення навчального року

Зазначимо, що у Кабміні визначили дати закінчення навчального року для всіх закладів освіти.



Коли повинен завершитись навчальний рік:

не пізніше 1 липня 2020 року – у закладах загальної середньої освіти для учнів, які продовжують здобувати повну загальну середню освіту у 2020 – 2021 роках;

протягом десяти робочих днів після визначення результатів додаткової сесії ЗНО, але не пізніше 31 серпня 2020 року – у закладах загальної середньої освіти для учнів, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти;

не пізніше 31 липня 2020 року – у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.



Розпорядження Кабміну про завершення навчального року

В Україні триває основна сесія ЗНО

З 25 червня по 17 липня в Україні триває основна сесія ЗНО. 25 червня учасники оцінювання складали математику.



В умовах пандемії тестування проводять згідно з рекомендаціями МОЗ. Зокрема:

учасникам ЗНО проводять температурний скринінг та видають маски:

пункти тестування забезпечили санітайзерами;

парти розташовані не менше ніж за 1,5 метра одна від одної;

усіх працівників, які забезпечують проведення ЗНО, тестували на коронавірус:

учасникам з регіонів, постраждалих від негоди, дозволять складати тестування на додатковій сесії. Наразі її підготовкою займаються у Міносвіти;

тим випускникам, які цього року у виші не вступають, ЗНО дозволили не складати.



Дати проведення ЗНО у 2020 році / Інфографіка МОН