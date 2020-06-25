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ЗНО-2020: як відбуватиметься тестування в умовах карантину
23 червня , 19:06 ЗНО-2020: як відбуватиметься тестування в умовах карантину
Альона Захарова
Скасування пробного ЗНО-2020: в МОЗ назвали два способи пройти його дистанційно
14 червня , 12:15 Скасування пробного ЗНО-2020: в МОЗ назвали два способи пройти його дистанційно
Ігор Саджениця
В Україні відбулося ЗНО з математики: перше тестування цьогоріч – фото
11:01, сьогодні В Україні відбулося ЗНО з математики: перше тестування цьогоріч – фото
Масочки і відстань один від одного, – Зеленський звернувся до випускників напередодні ЗНО
21:40, 24 червня Масочки і відстань один від одного, – Зеленський звернувся до випускників напередодні ЗНО
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Як повернути гроші за пробне ЗНО: пояснення уряду
20:43, 23 червня Як повернути гроші за пробне ЗНО: пояснення уряду
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