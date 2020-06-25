Коли в Україні стартує вступна кампанія: дата
Вступна кампанія у вищі навчальні заклади розпочнеться з 1 серпня 2020 року. Кабмін також визначив дати закінчення навчального року у всіх закладах освіти.
Заяви прийматимуть до 22 серпня
Заяви у електронному вигляді у вишах прийматимуть до 22 серпня. Про це на брифінгу повідомила виконувачка обов'язків міністра освіти Любомира Мандзій, інформує 24 канал.
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Якщо у абітурієнта до цього часу не буде документа про здобуття середньої освіти, то заяву на вступ можна подавати і без нього. А оригінал можна буде донести вже на початку навчального процесу.
Завершення навчального року
Зазначимо, що у Кабміні визначили дати закінчення навчального року для всіх закладів освіти.
Коли повинен завершитись навчальний рік:
- не пізніше 1 липня 2020 року – у закладах загальної середньої освіти для учнів, які продовжують здобувати повну загальну середню освіту у 2020 – 2021 роках;
- протягом десяти робочих днів після визначення результатів додаткової сесії ЗНО, але не пізніше 31 серпня 2020 року – у закладах загальної середньої освіти для учнів, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти;
- не пізніше 31 липня 2020 року – у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.
Розпорядження Кабміну про завершення навчального року
В Україні триває основна сесія ЗНО
З 25 червня по 17 липня в Україні триває основна сесія ЗНО. 25 червня учасники оцінювання складали математику.
В умовах пандемії тестування проводять згідно з рекомендаціями МОЗ. Зокрема:
- учасникам ЗНО проводять температурний скринінг та видають маски:
- пункти тестування забезпечили санітайзерами;
- парти розташовані не менше ніж за 1,5 метра одна від одної;
- усіх працівників, які забезпечують проведення ЗНО, тестували на коронавірус:
- учасникам з регіонів, постраждалих від негоди, дозволять складати тестування на додатковій сесії. Наразі її підготовкою займаються у Міносвіти;
- тим випускникам, які цього року у виші не вступають, ЗНО дозволили не складати.