Вступительная кампания в высшие учебные заведения начнется с 1 августа 2020 года. Кабмин также определил даты окончания учебного года во всех учебных заведениях.

Заявления будут принимать до 22 августа

Заявления в электронном виде в вузах будут принимать до 22 августа. Об этом на брифинге сообщила исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий, информирует 24 канал.

Актуально В Украине состоялось ВНО по математике: первое тестирование в этом году – фото

Если у абитуриента до тех пор не будет документа о получении среднего образования, то заявление на вступление можно подавать и без него. А оригинал можно будет донести уже в начале учебного процесса.

Завершение учебного года

Отметим, что в Кабмине определили даты окончания учебного года для всех учебных заведений.

Когда должен завершиться учебный год

не позднее 1 июля 2020 года – в учреждениях общего среднего образования для учеников, которые продолжают получать полное среднее образование в 2020 – 2021 годах;

в течение десяти рабочих дней после определения результатов дополнительной сессии ВНО, но не позднее 31 августа 2020 года – в учреждениях общего среднего образования для учеников, которые завершают получение полного общего среднего образования;

не позднее 31 июля 2020 года – в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования.

Распоряжение Кабмина о завершении учебного года

В Украине продолжается основная сессия ВНО

С 25 июня по 17 июля в Украине продолжается основная сессия ВНО. 25 июня участники оценивания сдавали математику.

В условиях пандемии тестирование проводят в соответствии с рекомендациями Минздрава. В частности:

участникам ВНО проводят температурный скрининг и выдают маски:

пункты тестирования обеспечили санитайзерами;

парты расположены не меньше чем за 1,5 метра друг от друга;

всех работников, обеспечивающих проведение ЕГЭ, тестировали на коронавирус:

участникам из регионов, пострадавших от непогоды, позволят сдавать тестирование на дополнительной сессии. Сейчас ее подготовкой занимаются в Минобразования;

тем выпускникам, которые в этом году в вузы не поступают, ВНО разрешили не сдавать.

Даты проведения ВНО в 2020 году / Инфографика МОН