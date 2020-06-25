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ВНО-2020: как будет проходить тестирование в условиях карантина
23 июня , 19:10 ВНО-2020: как будет проходить тестирование в условиях карантина
Альона Захарова
Отмена пробного ВНО-2020: в Минздраве назвали два способа пройти его дистанционно
14 июня , 12:15 Отмена пробного ВНО-2020: в Минздраве назвали два способа пройти его дистанционно
Ігор Саджениця
В Украине состоялось ВНО по математике: первое тестирование в этом году – фото
11:01, сегодня В Украине состоялось ВНО по математике: первое тестирование в этом году – фото
Масочки и расстояние друг от друга, – Зеленский обратился к выпускникам накануне ВНО
21:49, 24 июня Масочки и расстояние друг от друга, – Зеленский обратился к выпускникам накануне ВНО
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Как вернуть деньги за пробное ВНО: объяснение правительства
20:43, 23 июня Как вернуть деньги за пробное ВНО: объяснение правительства
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