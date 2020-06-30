Сейчас в Украине планируют снизить порог прохождения ВНО. То есть он может быть ниже 21 набранного балла. Такое решение могут принять из-за сложной эпидемиологической ситуации в государстве и длительного карантина.

Об этом сообщила заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в комментарии "РБК-Украина".

К теме Когда в Украине стартует вступительная кампания: дата

Порог обычно устанавливается через три недели после проведения тестирований. Мы будем настаивать на том, чтобы порог был ниже, чем в прошлом году, – ниже чем 21 балл,

– подчеркнула она.

По ее словам, порог для прохождения ВНО уже был уменьшен в этом году для пробного тестирования. Так, в прошлом он составлял 21 балл, а в этом году на пробном – 19.

"Если в прошлом году участник, набравший 19, не мог подавать документы на поступление, то в этом сможет, если установим такой порог. Это именно из-за карантина. Ведь было сложно учиться. Мы это осознаем", – пояснила Вакуленко.

Она также убеждена, что количество поступающих в 2020 году не может быть меньше, если только они сами не захотят вступать.

Ранее Пробное ВНО: участники получили результаты тестов

Что известно о ВНО 2020: коротко

Тестирование начались с 25 июня и продлятся до 17 июля в условиях карантина.

Каждый участник должен прийти в своей защитной маске и сидеть в ней в течение всего теста.

Абитуриентов рассаживают с соблюдением социальной дистанции.

Пункты тестирования обеспечены масками, халатами, пирометрами и резиновыми перчатками.

Условия проведения ВНО / Инфографика 24 канала