Пробное ВНО: участники получили результаты тестов
В личных кабинетах участников тестирования обнародованы результаты пробного внешнего независимого оценивания. Кроме того, в УЦОКО назвали пороговые баллы на пробном ВНО.
Об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования.
Между тем ВНО в Украине проведут с 25 июня до 17 июля
В личных кабинетах участников пробного тестирования и на сервисе "Определить результаты пробного ВНО" обнародованы результаты пробного внешнего независимого оценивания. Результаты по шкале 1 – 12 и шкале 100 – 200 получили только те лица, которые ввели свои ответы в сервис определения результатов,
– говорится в сообщении.
В целом участники пробного тестирования заполнили 215 787 электронных бланков А и 95 549 электронных бланков Б.
Рабочая группа УЦОКО по вопросам установления порога "сдал/не сдал" и определения результатов пробного ВНО 2020 по рейтинговой шкале 100 – 200 баллов определила пороговые баллы предметов.
Каковы пороговые баллы пробного ВНО:
- По украинскому языку и литературе – 19 баллов;
- По истории Украины – 24 балла;
- По математике – 9 баллов;
- По биологии – 20;
- По географии – 22;
- По физике – 10;
- По химии – 13;
- По иностранным языкам – 16.
Проблемы с пробным ВНО из-за коронавируса
- В связи с эпидемиологической ситуацией в Украине правительство в июне приняло решение об отмене пробного ВНО. Зато лица, которые зарегистрировались на его прохождение, имели возможность сдать тесты онлайн.
- Пробное ВНО в Украине платное и за него участники в 2020 году уплатили государству в целом 53 миллиона гривен.
- УЦОКО и региональные центры оценивания качества образования сообщили о проблемах с возвратом денег за пробное ВНО по ряду факторов.
- Впрочем, в МОН уверяют: деньги людям вернут и даже назвали временные рамки – с 1 июля до 1 декабря 2020 года.
- Основная сессия внешнего независимого тестирования состоится с 25 июня по 17 июля.