В личных кабинетах участников тестирования обнародованы результаты пробного внешнего независимого оценивания. Кроме того, в УЦОКО назвали пороговые баллы на пробном ВНО.

Об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Между тем ВНО в Украине проведут с 25 июня до 17 июля

В личных кабинетах участников пробного тестирования и на сервисе "Определить результаты пробного ВНО" обнародованы результаты пробного внешнего независимого оценивания. Результаты по шкале 1 – 12 и шкале 100 – 200 получили только те лица, которые ввели свои ответы в сервис определения результатов,

– говорится в сообщении.

В целом участники пробного тестирования заполнили 215 787 электронных бланков А и 95 549 электронных бланков Б.

Рабочая группа УЦОКО по вопросам установления порога "сдал/не сдал" и определения результатов пробного ВНО 2020 по рейтинговой шкале 100 – 200 баллов определила пороговые баллы предметов.

Каковы пороговые баллы пробного ВНО:

По украинскому языку и литературе – 19 баллов;

По истории Украины – 24 балла;

По математике – 9 баллов;

По биологии – 20;

По географии – 22;

По физике – 10;

По химии – 13;

По иностранным языкам – 16.

Проблемы с пробным ВНО из-за коронавируса