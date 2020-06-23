В особистих кабінетах учасників тестування оприлюднені результати пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Окрім того, в УЦОЯО назвали порогові бали на пробному ЗНО.

Про це повідомляється на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Тим часом ЗНО в Україні проведуть з 25 червня до 17 липня

В особистих кабінетах учасників пробного тестування та на сервісі "Визначити результати пробного ЗНО" оприлюднено результати пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Результати за шкалою 1 – 12 та шкалою 100 – 200 отримали лише ті особи, які ввели свої відповіді до сервісу визначення результатів,

– мовиться у повідомленні.

Загалом учасники пробного тестування заповнили 215 787 електронних бланків А та 95 549 електронних бланків Б.

Робоча група УЦОЯО з питань встановлення порога "склав/не склав" та визначення результатів пробного ЗНО 2020 року за рейтинговою шкалою 100 – 200 балів визначила порогові бали предметів.

Якими є порогові бали пробного ЗНО:

З української мови та літератури – 19 балів;

З історії України – 24 бали;

З математики – 9 балів;

З біології – 20;

З географії — 22;

З фізики – 10;

З хімії – 13;

З іноземних мов – 16.

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