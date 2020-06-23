Пробне ЗНО: учасники отримали результати тестів
В особистих кабінетах учасників тестування оприлюднені результати пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Окрім того, в УЦОЯО назвали порогові бали на пробному ЗНО.
Про це повідомляється на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.
Тим часом ЗНО в Україні проведуть з 25 червня до 17 липня
В особистих кабінетах учасників пробного тестування та на сервісі "Визначити результати пробного ЗНО" оприлюднено результати пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Результати за шкалою 1 – 12 та шкалою 100 – 200 отримали лише ті особи, які ввели свої відповіді до сервісу визначення результатів,
– мовиться у повідомленні.
Загалом учасники пробного тестування заповнили 215 787 електронних бланків А та 95 549 електронних бланків Б.
Робоча група УЦОЯО з питань встановлення порога "склав/не склав" та визначення результатів пробного ЗНО 2020 року за рейтинговою шкалою 100 – 200 балів визначила порогові бали предметів.
- З української мови та літератури – 19 балів;
- З історії України – 24 бали;
- З математики – 9 балів;
- З біології – 20;
- З географії — 22;
- З фізики – 10;
- З хімії – 13;
- З іноземних мов – 16.
Проблеми з пробним ЗНО через коронавірус
- У зв'язку з епідеміологічною ситуацією в Україні уряд у червні прийняв рішення про скасування пробного ЗНО. Натомість особи, які реєструвалися на його проходження, мали змогу скласти тести онлайн.
- Пробне ЗНО в Україні платне і на нього учасники у 2020 році сплатили державі загалом 53 мільйони гривень.
- УЦОЯО та регіональні центри оцінювання якості освіти повідомили про проблеми з поверненням грошей за пробне ЗНО через низку факторів.
- Втім, у МОН запевняють: гроші людям повернуть та навіть назвали часові рамки – з 1 липня до 1 грудня 2020 року.
- Основна сесія зовнішнього незалежного тестування відбудеться з 25 червня по 17 липня.