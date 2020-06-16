Через карантинні обмеження в Україні так і не змогли як слід провести пробне ЗНО. Хоча абітурієнти за нього заплатили. Тож тепер вони можуть вимагати отримати гроші назад.

Скільки абітурієнти заплатили за пробне ЗНО

Учасники пробного ЗНО сплатили державі загалом 53 мільйони гривень. Про це в коментарі "Укрінформу" розповіла заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

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При цьому з цих коштів вже було використано 27 мільйонів гривень.

"Загалом учасниками пробного ЗНО було сплачено понад 53 мільйони гривень. Але у нас є залишкові кошти, які не були використані для проведення пробного тестування, з огляду на те, що ми не залучали інструкторів, чергових, старших інструкторів. І ця сума наразі складає приблизно 26 мільйонів гривень", – розповіла Тетяна Вакуленко.

На що пішли гроші

Кошти за проходження пробного ЗНО використовують для багатьох статей витрат:

розроблення тестових завдань,

макетування, тиражування тестових зошитів,

підготовка та відправка тестових зошитів,

підготовка файлів, текстів для завдань частини розуміння мови на слух для тестування з іноземної мови,

створення перекладів тестів мовами національних меншин,

інформування учасників про перебіг реєстрації,

створення сервісів для реєстрації,

оплата праці залучених працівників до проведення пробного незалежного оцінювання,

інші види робіт.

Чи є можливість повернути кошти абітурієнтам і скільки це займе часу

Наразі УЦОЯО та регіональні центри оцінювання якості освіти зіткнулися з проблемою повернення коштів за пробне ЗНО через низку факторів. Все через те, що кожна виплата повертається індивідуальним платежем, адже немає автоматичної системи повернення коштів

"Кожен учасник має подати заяву на повернення коштів. Бухгалтер на кожного учасника мусить зробити окреме платіжне доручення, вручну ввести в систему", – пояснила Тетяна Вакуленко.

За її словами, за такої системи, в середньому один регіональний центр міг би обробляти такі платежі близько трьох років.

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