Из-за карантинных ограничений в Украине так и не смогли как следует провести пробное ВНО. Хотя абитуриенты за него заплатили. Поэтому теперь они могут требовать получить деньги обратно.

Сколько абитуриенты заплатили за пробное ВНО

Участники пробного ВНО оплатили государству всего 53 миллиона гривен. Об этом в комментарии "Укринформу" рассказала заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

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При этом из этих средств уже было использовано 27 миллионов гривен.

"Всего участниками пробного ВНО было уплачено более 53 миллионов гривен. Но у нас есть остаточные средства, которые не были использованы для проведения пробного тестирования, учитывая то, что мы не привлекали инструкторов, дежурных, старших инструкторов. И эта сумма сейчас составляет примерно 26 миллионов гривен", - рассказала Татьяна Вакуленко.

На что пошли деньги

Средства за прохождение пробного ЗНО используют для многих статей расходов:

разработка тестовых заданий,

макетирование, тиражирование тестовых тетрадей,

подготовка и отправка тестовых тетрадей,

подготовка файлов, текстов для заданий части понимания речи на слух для тестирования по иностранному языку,

создание перевода тестов на языки национальных меньшинств,

информирование участников о ходе регистрации,

создание сервисов для регистрации,

оплата труда привлеченных работников к проведению пробного независимого оценивания,

другие виды работ.

Есть ли возможность вернуть средства абитуриентам и сколько это займет времени

Сейчас УЦОКО и региональные центры оценивания качества образования столкнулись с проблемой возврата средств за пробное ВНО из-за ряда факторов. Все из-за того, что каждая выплата возвращается индивидуальным платежом, ведь нет автоматической системы возврата средств

"Каждый участник должен подать заявление на возврат средств. Бухгалтер на каждого участника должен сделать отдельное платежное поручение, вручную ввести в систему", – пояснила Татьяна Вакуленко.

По ее словам, при такой системе, в среднем один региональный центр мог бы обрабатывать такие платежи около трех лет.

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Еще одна проблема заключается в том, что у большинства участников ВНО нет банковских карт и, соответственно, платежных реквизитов. В большинстве случаев оплаты осуществлялись через банковские структуры, и теперь средства должны быть перечислены родителям участника пробного ЗНО, или его опекунам или попечителям.

"Это сложный с точки зрения реализации механизм. Мы просим, чтобы банковские структуры, которые имеют на это соответствующих сотрудников, получили от нас деньги, которые мы не использовали, получили от государства компенсацию и смогли это осуществить централизованно", - сказала Вакуленко.

Она добавила, что пока не определено, из каких расходов будут возвращать те средства за пробное ЗНО, которые УЦОКО уже использовал, но предварительно механизм возврата средств предусматривал, что они будут идти из фонда борьбы с COVID-19.