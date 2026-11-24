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Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины. Ранее эту должность занимал Дмитрий Завгородний, который около недели назад уволился.

Чем будет заниматься новая руководительница в МОН?

Анастасия Бондарь имеет более 20 лет профессионального опыта в сфере международного бизнеса, стратегического и операционного управления, цифровой трансформации, образования и реализации масштабных государственных проектов.

В МОН она сосредоточится на двух стратегических направлениях – цифровой трансформации образования и науки и развитии международных партнерств.

Цифровая трансформация образования и науки. Среди ключевых приоритетов:

обеспечение безопасности и устойчивости цифровой инфраструктуры;

интероперабельность образовательных информационных систем;

развитие доступных и удобных цифровых сервисов;

внедрение инновационных технологий;

развитие управления на основе данных.

Международные партнерства. Укрепление позиций Украины в мировом образовательном и научном пространстве посредством развития стратегических партнерств, международного сотрудничества и обмена знаниями и инновациями.

В частности, речь идет о:

развитие долгосрочных партнерств с государствами, международными организациями, образовательными и научными учреждениями;

привлечение международных ресурсов, экспертизы и технологий для модернизации украинского образования и науки;

презентацию украинского опыта и экспертизы на международном уровне.

Где Бондарь работала ранее?

До назначения в МОН Бондарь более пяти лет работала заместителем министра культуры Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Там она координировала системную цифровую трансформацию сферы культуры, создание национальных электронных реестров, развитие государственных цифровых сервисов и модернизацию информационной инфраструктуры.

Среди ключевых результатов ее работы:

создание первого государственного электронного Реестра музейного фонда Украины;

развитие Государственного реестра недвижимых памятников Украины "еПамятка";

внедрение цифровых систем учета сети учреждений культуры и издательской отрасли;

реализация государственной программы "еКнига".

Также отвечала за международное сотрудничество в сфере культуры, взаимодействие с ЮНЕСКО и другими международными организациями, привлечение международной технической помощи и развитие стратегических партнерств с ведущими технологическими компаниями.

В 2019–2021 годах Бондарь занимала должность заместителя председателя Одесской областной государственной администрации, где отвечала за цифровую трансформацию региона, гуманитарный блок, в частности образование и культуру, а также международное сотрудничество.

Кроме того, она более 15 лет проработала в украинских и международных телекоммуникационных корпорациях. Имеет шестилетний опыт управления сетью учреждений внешкольного образования – международных школ английского языка для детей и подростков.

В 2003 году получила степень магистра международных отношений по специализации "Европейская политика" в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Автор научных публикаций по вопросам цифровой трансформации государственного управления. Имеет квалификацию переводчика английского языка, является сертифицированным преподавателем английского языка.

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