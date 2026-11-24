Анастасия Бондарь / Фото: Минкульт
С 24 ноября 2026 года Анастасия Бондарь приступает к исполнению обязанностей заместителя министра образования и науки Украины. Она будет заниматься вопросами цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины. Ранее эту должность занимал Дмитрий Завгородний, который около недели назад уволился.
Чем будет заниматься новая руководительница в МОН?
Анастасия Бондарь имеет более 20 лет профессионального опыта в сфере международного бизнеса, стратегического и операционного управления, цифровой трансформации, образования и реализации масштабных государственных проектов.
В МОН она сосредоточится на двух стратегических направлениях – цифровой трансформации образования и науки и развитии международных партнерств.
Цифровая трансформация образования и науки. Среди ключевых приоритетов:
обеспечение безопасности и устойчивости цифровой инфраструктуры;
интероперабельность образовательных информационных систем;
развитие доступных и удобных цифровых сервисов;
внедрение инновационных технологий;
развитие управления на основе данных.
Международные партнерства. Укрепление позиций Украины в мировом образовательном и научном пространстве посредством развития стратегических партнерств, международного сотрудничества и обмена знаниями и инновациями.
В частности, речь идет о:
развитие долгосрочных партнерств с государствами, международными организациями, образовательными и научными учреждениями;
привлечение международных ресурсов, экспертизы и технологий для модернизации украинского образования и науки;
презентацию украинского опыта и экспертизы на международном уровне.
Где Бондарь работала ранее?
До назначения в МОН Бондарь более пяти лет работала заместителем министра культуры Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Там она координировала системную цифровую трансформацию сферы культуры, создание национальных электронных реестров, развитие государственных цифровых сервисов и модернизацию информационной инфраструктуры.
Среди ключевых результатов ее работы:
создание первого государственного электронного Реестра музейного фонда Украины;
развитие Государственного реестра недвижимых памятников Украины "еПамятка";
внедрение цифровых систем учета сети учреждений культуры и издательской отрасли;
реализация государственной программы "еКнига".
Также отвечала за международное сотрудничество в сфере культуры, взаимодействие с ЮНЕСКО и другими международными организациями, привлечение международной технической помощи и развитие стратегических партнерств с ведущими технологическими компаниями.
В 2019–2021 годах Бондарь занимала должность заместителя председателя Одесской областной государственной администрации, где отвечала за цифровую трансформацию региона, гуманитарный блок, в частности образование и культуру, а также международное сотрудничество.
Кроме того, она более 15 лет проработала в украинских и международных телекоммуникационных корпорациях. Имеет шестилетний опыт управления сетью учреждений внешкольного образования – международных школ английского языка для детей и подростков.
В 2003 году получила степень магистра международных отношений по специализации "Европейская политика" в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Автор научных публикаций по вопросам цифровой трансформации государственного управления. Имеет квалификацию переводчика английского языка, является сертифицированным преподавателем английского языка.
Что известно о кадровых изменениях в МОН
16 июля Верховная Рада по представлению новоназначенного премьер-министра Сергея Корецкого утвердила новый состав правительства. При этом одобрила назначение главы Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАЗЯВО) Андрея Бутенко министром образования и науки.
- Оксен Лисовой покинул пост министра, который занимал с 21 марта 2023 года.
Через несколько дней о своей последней неделе на посту заместителя министра образования и науки Украины сообщила Е Надежда Кузьмичева. Она отвечала за среднее образование и внедрение реформы НУШ.
- В октябре в команде МОН Украины появился новый заместитель главы ведомства – Иван Юрийчук. Он будет отвечать за направление общего среднего образования.
На данный момент в команде нового министра из прежнего состава остаются заместители Анастасия Коновалова, Николай Трофименко, Денис Курбатов, Анастасия Софиенко и Андрей Витренко.
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