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Про це інформує Міністерство освіти і науки України. Раніше цю посаду обіймав Дмитро Завгородній, який близько тижня тому звільнився.

Чим займатиметься посадовиця у МОН?

Анастасія Бондар має понад 20 років професійного досвіду у сфері міжнародного бізнесу, стратегічного та операційного управління, цифрової трансформації, освіти й реалізації масштабних державних проєктів.

У МОН посадовиця зосередиться на двох стратегічних напрямах – цифровій трансформації освіти і науки та розвитку міжнародних партнерств.

Цифрова трансформація освіти і науки. Серед ключових пріоритетів:

забезпечення безпеки та стійкості цифрової інфраструктури;

інтероперабельність освітніх інформаційних систем;

розвиток доступних і зручних цифрових сервісів;

впровадження інноваційних технологій;

розвиток управління на основі даних.

Міжнародні партнерства. Посилення позицій України у світовому освітньому та науковому просторі через розвиток стратегічних партнерств, міжнародну співпрацю та обмін знаннями й інноваціями.

Зокрема, йдеться про:

розвиток довгострокових партнерств із державами, міжнародними організаціями, освітніми та науковими інституціями;

залучення міжнародних ресурсів, експертизи й технологій для модернізації української освіти та науки;

представлення українського досвіду та експертизи на міжнародному рівні.

Де Бондар працювала раніше?

До призначення у МОН Бондар понад п’ять років працювала заступницею міністра культури України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Там вона координувала системну цифрову трансформацію сфери культури, створення національних електронних реєстрів, розвиток державних цифрових сервісів та модернізацію інформаційної інфраструктури.

Серед ключових результатів її роботи:

створення першого державного електронного Реєстру Музейного фонду України;

розвиток Державного реєстру нерухомих пам’яток України «єПам’ятка»;

впровадження цифрових систем обліку мережі закладів культури та видавничої галузі;

реалізація державної програми «єКнига».

Також відповідала за міжнародне співробітництво у сфері культури, взаємодію з ЮНЕСКО та іншими міжнародними організаціями, залучення міжнародної технічної допомоги й розвиток стратегічних партнерств із провідними технологічними компаніями.

У 2019 – 2021 роках Бондар обіймала посаду заступниці голови Одеської обласної державної адміністрації, де відповідала за цифрову трансформацію регіону, гуманітарний блок, зокрема освіту й культуру, та міжнародне співробітництво.

Також вона понад 15 років працювала в українських та міжнародних телекомунікаційних корпораціях. Має шість років досвіду управління мережею закладів позашкільної освіти — міжнародних шкіл англійської мови для дітей та підлітків.

У 2003 році здобула ступінь магістра міжнародних відносин за спеціалізацією «Європейська політика» в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Авторка наукових публікацій із питань цифрової трансформації державного управління. Має кваліфікацію перекладачки англійської мови, сертифікована викладачка англійської мови.

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