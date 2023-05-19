Министр образования Лисовой получил двух новых заместителей
Источник:МОН
Глава Минобразования Оксен Лисовой получил еще двух заместителей. Их 19 мая назначило правительство.
Так, к команде руководства МОН присоединились Андрей Сташко и Михаил Винницкий. Что о них известно и будут ли заниматься, читайте дальше.
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Министр образования Лисовой получил двух новых заместителей
Андрей Сташков будет заместителем министра образования и науки Украины по среднему образованию.
Он ранее координировал в Ивано-Франковской области проведение реформы НУШ: обновление образовательного пространства, обучение учителей, формирование сети школ. В качестве эксперта рабочей группы МОН он участвовал в совершенствовании формулы образовательной субвенции.
Михаил Винницкий будет заместителем министра образования и науки Украины по высшему образованию.
С 2014 по 2020 год Винницкий был советником трех министров образования и науки Украины, отвечал за сопровождение внедрения в Украине признанной в ЕС степени доктора философии (взамен советской степени кандидата наук). Также участвовал в ряде усовершенствования подзаконных актов, касающихся академической мобильности, признания в Украине иностранных дипломов, активизации студенческого самоуправления. В 2019 – 2022 годах возглавлял секретариат Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.
Высшее образование и научную степень Михаил получил в Кембриджском университете (Великобритания). Более 20 лет преподает на кафедре социологии Национального университета "Киево-Могилянская академия", а также в Могилянской и Львовской бизнес-школах (УКУ).
Оксен Лисовой получил двух новых заместителей / МОН
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В Минобразования – смена заместителей министра
- Правительство согласовало увольнение с должности заместителя главы Минобразования Украины Александра Костюченко. Также Алексей Шкуратов, отвечавший в МОН за европейскую интеграцию.
- При этом Кабмин назначил Дмитрия Завгороднего на должность заместителя главы МОН по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
- Также с должности первого заместителя главы МОН уволили Андрея Витренко. Но переназначили его заместителем Оксена Лисового.
- 4 апреля Оксен Лисовой получил еще одного зама. Им стал Евгений Кудрявец. Он будет заместителем министра образования и науки Украины по европейской интеграции.
- Также на должность государственного секретаря МОН назначен Максим Ярмистый.
- А 18 апреля министр образования и науки Украины Оксен Лисовой получил еще одного зама. Им стал Денис Курбатов. Он заявил, что в министерстве будет отвечать за науку и новации.