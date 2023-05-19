Так, до команди керівництва МОН приєдналися Андрій Сташків та Михайло Винницький. Що про них відомо та чи займатимуться, читайте далі.

Читайте Оксен Лісовий отримав ще одного заступника

Міністр освіти Лісовий отримав двох нових заступників

Андрій Сташків буде заступником міністра освіти і науки України з питань середньої освіти.



Він раніше координував в Івано-Франківській області впровадження реформи НУШ: оновлення освітнього простору, навчання вчителів, формування мережі шкіл. Як експерт робочої групи МОН він брав участь у вдосконаленні формули освітньої субвенції.



Михайло Винницький буде заступником міністра освіти і науки України з питань вищої освіти.



З 2014 до 2020 року Винницький був радником трьох міністрів освіти і науки України, відповідав за супровід упровадження в Україні визнаного в ЄС ступеня доктора філософії (на заміну радянського ступеня кандидата наук). Також брав участь у низці в удосконаленні підзаконних актів, які стосувалися академічної мобільності, визнання в Україні іноземних дипломів, активізації студентського самоврядування. У 2019 – 2022 роках очолював секретаріат Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.



Вищу освіту і науковий ступінь Михайло здобув в Кембриджському університеті (Великобританія). Понад 20 років викладає на кафедрі соціології Національного університету "Києво-Могилянська академія", а також в Могилянській та Львівській бізнес-школах (УКУ).



Оксен Лісовий отримав двох нових заступників / МОН

До теми Євген Кудрявець – новий заступник глави МОН: Лісовий розповів про його досягнення

У Міносвіти – зміна заступників міністра