Так, к команде руководства МОН присоединились Андрей Сташко и Михаил Винницкий. Что о них известно и будут ли заниматься, читайте дальше.

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Министр образования Лисовой получил двух новых заместителей

Андрей Сташков будет заместителем министра образования и науки Украины по среднему образованию.



Он ранее координировал в Ивано-Франковской области проведение реформы НУШ: обновление образовательного пространства, обучение учителей, формирование сети школ. В качестве эксперта рабочей группы МОН он участвовал в совершенствовании формулы образовательной субвенции.



Михаил Винницкий будет заместителем министра образования и науки Украины по высшему образованию.



С 2014 по 2020 год Винницкий был советником трех министров образования и науки Украины, отвечал за сопровождение внедрения в Украине признанной в ЕС степени доктора философии (взамен советской степени кандидата наук). Также участвовал в ряде усовершенствования подзаконных актов, касающихся академической мобильности, признания в Украине иностранных дипломов, активизации студенческого самоуправления. В 2019 – 2022 годах возглавлял секретариат Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.



Высшее образование и научную степень Михаил получил в Кембриджском университете (Великобритания). Более 20 лет преподает на кафедре социологии Национального университета "Киево-Могилянская академия", а также в Могилянской и Львовской бизнес-школах (УКУ).



Оксен Лисовой получил двух новых заместителей / МОН

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