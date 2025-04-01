Если у вас возникали сомнения, как назвать правильно владелицу имени – Анжела или Анжелика, то 24 Канал рассказывает тонкости происхождения.

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Как же правильно обращаться к Анжеле

Женское имя Анжела имеет латинское, а кто-то утверждает, что – греческое происхождение, и в переводе означает "вестник" или "ангел". Это красивое и благозвучное имя распространено в разных уголках мира, и в зависимости от фонетики определенного языка приобрело разное написание и звучание. Поскольку латинская транскрипция – Angela, то его можно прочитать как – Анжела, Анджела, Ангела, Анхела, Энджела, Анеля.

А еще претерпев определенные трансформации имеем Анжелику и Ангелику, Ангелу и Ангелину. Только не считайте их синонимами – это вполне самостоятельные имена.

Поскольку в Украине можно писать имя ребенка, как желают родители, поэтому имеем варианты написания – Анжела и Анджела, Анжелика и Анджелика, даже Энджелика. Есть и мужская версия имени, хотя для нашей страны она не популярна.

Сегодня в Украине проживает около 53 тысяч обладательниц имени Анжела. Оно было популярно в 80-х годах. А в 2000-х его заменила вариация имени – Ангелина. В 1970-е годы имя Анжела входило в пятерку самых популярных имен для новорожденных девочек в США.

Кстати само имя Ангелина, присутствует в православных святцах, поэтому, если Анжела решит принять крещение под именем, максимально напоминающим ее собственное, – она станет Ангелиной.

А уменьшительно-ласкательных форм у каждого из имен – множество: Лика, Анжелуся, Анжелочка, Анжелонька, Анжеличка, Анжуся, Анжелита, Леля, Энджи, Гела, Желя, Жела, Анж, Анжи.

То Анжела или Анжелика / Freepik

Первое зафиксированное в истории имя принадлежит Анжеле Веронезе – поэтессе, жившей в Италии в конце XVIII – начале XIX века.

А еще, если верить специалистам, у этого имени очень сильная энергетика. А День Ангела Анжела празднует – 14 июля. Именно тогда чтят память Ангелы Меричи, которая была известной своей добродетелью и благочестивой жизнью.

Надеемся мы прояснили ситуацию с именами, и оно не единственное, ранее рассказывали о происхождении имени Тина, и путанице с ним.