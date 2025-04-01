Якщо у вас виникали сумніви, як назвати правильно власницю імені – Анжела чи Анжеліка, то 24 Канал розповідає тонкощі походження.

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Як же правильно звертатися до Анжели

Жіноче ім'я Анжела має латинське, а хтось стверджує, що – грецьке походження, та у перекладі означає "вісник" або ж "ангел". Це красиве і милозвучне ім'я поширене у різних куточках світу, і залежно від фонетики певної мови набуло різного написання та звучання. Оскільки латинська транскрипція – Angela, то його можна прочитати як – Анжела, Анджела, Ангела, Анхела, Енджела, Анеля.

А ще зазнавши певних трансформацій маємо Анжеліку і Ангеліку, Ангелу і Ангеліну. Тільки не вважайте їх синонімами – це цілком самостійні імена.

Оскільки в Україні можна писати ім'я дитини, як бажають батьки, тому маємо варіанти написання – Анжела і Анджела, Анжеліка і Анджеліка, навіть Енджеліка. Є і чоловіча версія імені, хоча для нашої країни вона не популярна.

Сьогодні в Україні проживає близько 53 тисяч власниць імені Анжела. Воно було популярне у 80-х роках. А у 2000-х його замінила варіація імені – Ангеліна. У 1970-ті роки ім’я Анжела входило до п’ятірки найпопулярніших імен для новонароджених дівчаток у США.

До речі саме ім'я Ангеліна, присутнє в православних святцях, тому, якщо Анжела вирішить прийняти хрещення під ім’ям, що максимально нагадує її власне, – вона стане Ангеліною.

А зменшувально-пестливих форм у кожного з імен – безліч: Ліка, Анжелуся, Анжелочка, Анжелонька, Анжелічка, Анжуся, Анжеліта, Леля, Енджі, Гела, Желя, Жела, Анж, Анжі.

То Анжела чи Анжеліка / Freepik

Перше зафіксоване в історії ім'я належить Анжелі Веронезе – поетесі, що жила в Італії в кінці XVIII – на початку ХІХ століття.

А ще, якщо вірити фахівцям, у цього імені дуже сильна енергетика. А День Ангела Анжела святкує – 14 липня. Саме тоді вшановують пам'ять Ангелі Мерічі, яка була відомою своєю доброчесністю та благочестивим життям.

Сподіваємося ми прояснили ситуацію з іменами, і воно не єдине, раніше розповідали про походження імені Тіна, та плутанину з ним.