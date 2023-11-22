Английский станет одним из языков международного общения в Украине: Рада одобрила законопроект

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о применении английского языка в Украине. "За" проголосовали 278 народных избранников.

Проект закона предусматривает официальное закрепление статуса английского языка как одного из языков международного общения в Украине.

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Рада согласовала законопроект о применении английского языка в Украине

Законопроект также определяет категории должностей, кандидаты на занятие которых должны знать английский язык.

Также нормирует особенности применения английского языка в работе:

органов государственной власти;

органов местного самоуправления;

подразделений экстренной помощи населению;

при пересечении государственной границы;

в сфере образования, транспорта, здравоохранения.

Нардеп также уточнил, что норму о показе англоязычных фильмов в кинотеатрах на языке оригинала с субтитрованием на украинском изъяли из документа во время заседания Комитета.

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