Забудьте это слово: как украинцам не стоит называть арбуз

В Украине продолжается сезон арбузов. И украинцам, лакомясь этими ягодами, следует называть их правильно.

Так что 24 Канал подскажет, какое слово следует забыть для наименования этой сладкой ягоды. Все потому, что оно суржиково.

Смотрите также Только не голубика и клюква: как правильно называть ягоды на украинском

Как украинцам не стоит называть арбуз

Так, довольно часто можно услышать, как земляки украинский "кавун" могут называть "арбузом". Но этого слова следует избегать, чтобы не распространять суржик и не портить наш язык.

При этом не путайте русский "арбуз" (українською – кавун, – 24 Канал) с украинским "гарбузом" – травянистым растением с ползучим стеблем, пятилопастными листьями и крупными желтыми цветками. Кстати, "гарбуз" на русском – "тыква".



Украинский "гарбуз" не стоит путать с российской "тыквой" / Depositphotos

К слову, раньше мы рассказывали здесь, как нельзя называть клубнику.

Также подсказали вам, как на украинском заменить такие суржиковые названия ягод как "ежевика" и "черника".

Также забудьте о таких суржиковых названиях как "брусніка, клюква і голубіка" (укр.). Потому что украинцы кушают "брусницю, журавлину та лохину" (укр.).