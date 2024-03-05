Мобилизуют ли аспирантов в 2024 году

Аспиранты в Украине имеют отсрочку от мобилизации. Однако недавно нардепы обсуждали изменения в законопроект 10449 об отмене такого права части аспирантов.

В частности, предлагали отменить это право тем, кто учится в аспирантуре на контракте. Нардеп и член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский рассказал, ждать ли изменений аспирантам.

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Будут ли аспиранты иметь право на отсрочку

Вениславский отметил, что на заседании комитета решили убрать разделение аспирантов на контрактную и бюджетную формы обучения.

Все одинаково будут иметь право на отсрочку от мобилизации,

– уточнил он.

Нардеп при этом добавил, что Минобразования должно разработать механизмы для проверки получения образования такими лицами. В частности, то, действительно ли человек получает научную степень, или использует науку для уклонения от мобилизации.

Эти вопросы должно контролировать министерство,

– отметил Вениславский.

В новом законопроекте о мобилизации 10449, который Верховная Рада согласовала в первом чтении, аспирантов, которые учатся на платной основе, хотели лишить права на отсрочку от мобилизации.

Ранее министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что закон о мобилизации уменьшит количество поступающих в вузы.