Россияне ночью нанесли ущерб трем украинским университетам

Ночью 21 октября россияне в очередной раз провели атаку на украинские города. Получила повреждения и образовательная инфраструктура.

В частности, три украинских университета – в Умани, Кременчуге и Киеве. Об этом сообщил министр образования и науки Андрей Бутенко в Telegram.

Что известно о последствиях атаки

Министр сообщил, что в Умани, что в Черкасской области, в результате ночных атак повреждены два общежития университета.

Выбито более 100 окон и повреждены оконные рамы. В одном из общежитий также пострадали учебные аудитории на первом этаже,

– уточнил чиновник.

Бутенко добавил, что во время обстрелов студенты находились в укрытии.

В Кременчуге, что в Полтавской области, российский удар повредил один из учебных корпусов Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского. На месте возник пожар, который уже ликвидировали.

В столице взрывной волной поврежден один из учебных корпусов Киевского национального университета строительства и архитектуры.

По предварительной информации, среди студентов и сотрудников этих учебных заведений пострадавших нет,

– сообщил министр.

И добавил, что это очередной акт российского террора против украинского образования.

Школы, детские сады, колледжи, университеты и научные учреждения снова и снова подвергаются ударам. Россия разрушает места, где украинские дети и молодежь должны учиться, получать профессию, проводить исследования и строить свое будущее,

– подчеркнул Бутенко.

Что известно об атаках России на вузы и научные учреждения