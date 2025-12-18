Как называть "бабушку" на украинском: все не так просто

Слова, которые имеют общее праславянское происхождение, в ласкательных формах приобретают свою фонетику в каждом языке. Поэтому не стоит пользоваться чужим.

Как правильно на украинском сказать "бабушка", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на "Горох".

Как на украинском – "бабушка"?

Обидно, что россиянизмы сохранились в названиях ближайших родственников, хотя есть украинские благозвучные слова.

Среди таких слов – "бабушка". Это русская ласкательная форма слова "баба".

"Баба" – так называют мать вашего отца или мамы, а также старшую по возрасту женщину. Она относится к ближайшим родственникам, каждый из которых тоже имеет свое название в родственных связях украинцев.

Интересно, что несмотря на праславянское происхождение слова "баба", ласкательные формы в русском и украинском языке различаются.

Слово "бабушка" не относится к украинской литературной норме, оно происходит из русского языка и трактуется как суржик.

На украинском правильно говорить:

бабуся,

бабця,

бабка,

бабуня,

бабусенька,

бабусечка.

И еще множество вариантов, которые присущи разным регионам – бабцяня, бабцянька.

Погляди внуків зверталися з тихим, цікавим подихом на бабку (Іван Коцюбинський).

– Чи воли, бабусю, говорять?.. – питає Чіпка в Оришки. (Панас Мирний).

– Добре вам, бабуню, було тут жити на волі. (Марко Вовчок).

Все ли значения слова "баба" вы знаете?

Толковый словарь украинского языка подает слово "баба" как основную форму, а бабуся – как ласкательную форму.

Но слово многозначное и некоторые из значений очень удивляют. Проверьте, что знаете вы:

Мать отца или матери. Старая возрастом женщина. Женщина, принимающая детей во время родов – баба-повитуха. Гадалка, шептуха, знахарка – "ходить по бабкам", означает искать помощи или совета у гадалок. Человеческая фигура из снега – снежная баба. Тяжелая подвесная или ручная долбленка для забивания свай. Разновидность выпечки из пшеничной муки – ромовая баба или так называют пасху. Сорт крупных груш. Фигура идол из камня или дерева – "половецкая баба". И даже мужская версия – так называют отца тюркские народы – бабА.

Есть и две пренебрежительных коннотации, но их следует избегать.

Бабой называют слабого нерешительного мужчину – "ты что – баба".

И на вязаное нам восточным соседом пренебрежительное отношение к женщине. Впрочем, заметьте, для украинцев не характерно называть женщину – бабой.

Для украинцев традиционно уважать старшее поколение, поэтому к бабушке относились уважительно, ценили ее жизненный опыт и знания, которые, ранее, передавали из поколения в поколение. Поэтому этот образ нашел отражение во многих изречениях:

Як сім баб пошептало – когда становится намного лучше самочувствие. Баба Палажка і баба Параска – говорливые, болтливые, сварливые люди. А еще это герои рассказов Ивана Нечуй-Левицкого. Як баба дівкою була – очень давно. Ба́ба (ба́бка, бабу́ся) [еще] на́двоє ворожи́ла (гадала) – неизвестно, произойдет, осуществится ли что-нибудь, или нет.