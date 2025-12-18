Як називати "бабушку" українською: усе не так просто

Слова, які мають спільне праслов'янське походження, у пестливих формах набувають своєї фонетики у кожній мові. Тому не варто послуговуватися чужим.

Як правильно українською сказати "бабушка", розповідає 24 Канал, посилаючись на "Горох".

Як українською – "бабушка"?

Прикро, що росіянізми збереглися у назвах найближчих родичів, хоча є українські милозвучніші слова.

Серед таких слів – "бабушка". Це російська пестлива форма слова "баба".

"Баба" – так називають матір вашого батька чи мами, а також старшу за віком жінку. Вона відноситься до найближчих родичів, кожен з яких теж має свою назву у родинних зв'язках українців.

Цікаво, що попри праслов'янське походження слова "баба", пестливі форми в російській та українській мові різняться.

Слово "бабушка" не належить до української літературної норми, воно походить із російської мови й трактується як суржик.

Українською правильно казати:

бабуся,

бабця,

бабка,

бабуня,

бабусенька,

бабусечка.

Та ще безліч варіантів, які притаманні різним регіонам – бабцяня, бабцянька.

Погляди внуків зверталися з тихим, цікавим подихом на бабку (Іван Коцюбинський).

– Чи воли, бабусю, говорять?.. – питає Чіпка в Оришки. (Панас Мирний).

– Добре вам, бабуню, було тут жити на волі. (Марко Вовчок)

Чи всі значення слова "баба" ви знаєте?

Тлумачний словник української мови подає слово "баба" як основну форму, а бабуся – як пестливу форму.

Але слово багатозначне і деякі зі значень дуже дивують. Перевірте, що знаєте ви:

Мати батька або матері. Стара віком жінка. Жінка, що приймає дітей під час пологів – баба-повитуха. Ворожка, шептуха, знахарка – "ходити по бабках", означає шукати допомоги чи поради у ворожок. Людська фігура зі снігу – снігова баба. Важка підвісна чи ручна довбня для забивання паль. Різновид випічки з пшеничного борошна – ромова баба чи так називають паску. Сорт великих груш. Фігура ідол з каменю чи дерева – "половецька баба". Та навіть чоловіча версія – так називають батька тюркські народи – бабА.

Є і дві зневажливих конотації, але їх варто уникати.

Бабою називають слабкого нерішучого чоловіка – "ти що – баба".

Та на в'язане нам східним сусідом зневажливе ставлення до жінки. Втім, зауважте, для українців не характерно називати жінку – бабою.

Для українців традиційно поважати старше покоління, тому до бабусі ставилися шанобливо, цінували її життєвий досвід та знання, які, раніше, передавали з покоління в покоління. Тому цей образ знайшов відображення в багатьох висловах:

Як сім баб пошептало – коли стає набагато краще самопочуття. Баба Палажка і баба Параска – язикаті, балакучі, сварливі люди. А ще це герої оповідань Івана Нечуй-Левицького. Як баба дівкою була – дуже давно. Ба́ба (ба́бка, бабу́ся) [ще] на́двоє ворожи́ла (гада́ла) – невідомо, чи відбудеться, здійсниться що-небудь, чи ні.