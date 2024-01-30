Как правильно назвать по-украински бирюзовый цвет
30 января 2024, 22:33Читати новину українською
Украинцы часто обходят вниманием те или иные слова. Все потому, что те кажутся им суржиковыми.
Однако это не всегда так. Отдельные слова на самом деле есть в нашем языке, хотя и похожи с русскими.
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Как на украинском сказать "бирюзовый"
Поэтому следует не забывать отдельные украинские слова. Одним из таких является "бірюзовий". То есть нежно-голубой цвет, имеющий цвет бирюзы.Обратите внимание! В украинском языке есть и слово "бірюза", хотя оно может вам казаться суржиковым.
Бирюзой называют непрозрачный дорогой камень голубого или голубовато-зеленого цвета который используют для украшений.
Так что вы смело можете употреблять такие слова как "бірюзовий" и "бірюза".
- Раньше мы также рассказывали, как правильно на украинском называть популярные цвета.
- Также отмечали, какие суржиковые следует забыть.
- Об этом читайте по ссылке.