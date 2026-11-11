От правительства требуют пересмотреть бюджет на 2027 год и увеличить расходы на образование

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30 октября петицию зарегистрировала Ирина Бродик – председатель профсоюза, объединяющего работников образования и науки четырех общин Львовской области.

Почему была создана петиция

Авторка петиции отметила, что низкие должностные оклады, кадровые потери, неравные возможности общин финансировать учебные заведения напрямую влияют на качество и доступность образования. Поэтому она требует пересмотреть части законопроекта "О Государственном бюджете Украины на 2027 год". При этом она ссылается на статью 78 Закона "Об образовании", где указано, что "государство обеспечивает ассигнования на образование в размере не менее 7% валового внутреннего продукта". По ее словам, в настоящее время в проекте бюджета предусмотренные расходы на образование составляют 5,1% ВВП.

Ирина Бродик также требует от правительства обеспечить надлежащее финансирование всех педагогических и научно-педагогических работников, а также предусмотреть поступления в бюджеты территориальных общин, не имеющих достаточных собственных ресурсов.

Установить должностной оклад работника первого тарифного разряда ЕТС (Единой тарифной сетки) на уровне не ниже минимальной заработной платы (в настоящее время он составляет 3470 гривен) с сохранением междолжностной дифференциации и обеспечить финансирование соответствующего повышения для работников учебных заведений и учреждений образования– говорится в петиции.

Отдельно автор призывает не ухудшать на законодательном уровне условия оплаты труда и рабочего времени педагогов.

Сколько средств заложено на образование в проекте госбюджета на 2027 год