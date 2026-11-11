Від уряду вимагають переглянути бюджет-2027 і збільшити видатки на освіту

Adv

Петицію 30 жовтня зареєструвала Ірина Бродик – голова профспілки, яка об'єднує працівників освіти і науки чотирьох громад Львівщини.

Чому створили петицію

Авторка петиції зазначила, що низькі посадові оклади, кадрові втрати, нерівні можливості громад фінансувати заклади освіти безпосередньо впливають на якість і доступність навчання. Тому вимагає переглянути частини законопроєкту "Про Державний бюджет України на 2027 рік". При цьому посилається на статтю 78 Закону "Про освіту", де вказано, що "держава забезпечує асигнування на освіту в розмірі не менш ніж 7% валового внутрішнього продукту". За її словами, зараз у проєкті бюджету передбачені видатки на освіту становлять 5,1% ВВП.

Ірина Бродик також вимагає від уряду забезпечити належне фінансування всіх педагогічних і науково-педагогічних працівників, а також передбачити надходження бюджетам територіальних громад, які не мають достатньо власних ресурсів.

Встановити посадовий оклад працівника першого тарифного розряду ЄТС (Єдиної тарифної сітки) на рівні не нижче мінімальної заробітної плати (зараз він становить 3470 гривень) зі збереженням міжпосадової їх диференціації і забезпечити фінансування відповідного підвищення для працівників закладів та установ освіти– мовиться у петиції.

Окремо авторка закликає не погіршувати на законодавчому рівні умов оплати праці і робочого часу педагогів.

Скільки грошей заклали на освіту у проєкті держбюджету-2027