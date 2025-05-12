В МОН анонсировали отработку за бюджетное обучение: каких специальностей будет касаться

Министерство образования назвало специальности, которые являются приоритетными для государства. На подготовку специалистов будут выделяться государственные средства, но за обучение на бюджете следует будет отработать государству.

МОН планирует внедрить программу гарантированного рабочего места. Кого она затронет, рассказал Михаил Винницкий в интервью ZN.UA, пишет 24 Канал.

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Кто должен отработать обучение на бюджете

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий рассказал, что Минобразования планирует внедрить программу гарантированного рабочего места. Она предусматривает гарантированное трудоустройство и обязательную работу в течение определенного периода для специалистов, которые учились за государственный счет.

То есть они обязаны отработать свое обучение в течение определенного периода по специальности, которую получили.

Речь идет о том, что государственный заказ должен действительно стать заказом государства. Это означает: если государство оплачивает сто процентов стоимости обучения какого-то специалиста, то этот специалист имеет определенные обязанности перед ним,

– отмечает Винницкий.

Эта программа будет касаться только тех выпускников, которые учились на местах государственного заказа. Молодые специалисты должны будут принять участие в конкурсе на первое рабочее место, который будет организовывать Государственная служба занятости с привлечением работодателей.

Студентов, которые учились по грантам или на контрактной форме обучения, это нововведение не коснется.

Среди специальностей, которые затронет отработка, в первую очередь – медики, учителя и представители некоторых других профессий, которые нужны для госсектора.

Эта программа еще не принята, но заместитель министра выразил надежду, что в ближайшее время Верховная Рада примет эту новацию.

Ранее 24 Канал писал, о специальности, на которые увеличат количество мест на обучение на бюджете.