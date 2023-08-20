И стараться каждый раз обогащать запас красивых украинских слов и использовать их в повседневной речи. Какие слова следует запомнить, читайте дальше.

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Какими красивыми украинскими словами обогатить свой словарь

Млосний

Когда чувствуешь внутри себя что-то непостижимо пьянящее и трудно описать, какое именно это состояние, пригодится слово "млосний" (укр.). "Млосним" можно назвать то, что опьяняет и дурманит, вызывает чувство расслабления.

Слушний

"Слушна думка" (укр.), - можешь ответить другу или подруге, предлагающих тебе вместе поучить украинский язык.

Пройдисвіт

Так можно назвать человека, способного на плохие поступки и имеющего "плохую славу".

Примарний

Слово "примарний" (укр.) имеет много смыслов. Но все они объединены следующими значениями: (укр.) вигаданий нетривалий, недосяжний, несправжній.