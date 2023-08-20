І намагатися щоразу збагачувати запас красивих українських слів і використовувати їх у щоденному мовленні. Які слова варто запам'ятати, читайте далі.
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Якими красивими українськими словами збагатити свій словник
- Млосний
Коли відчуваєш всередині себе щось незбагненно п'янке і важко описати, який саме це стан, згодиться слово "млосний". Млосним можна назвати те, що п'янить та дурманить, викликає почуття розслаблення.
- Слушний
"Слушна думка!", – можеш відповісти другу чи подрузі, що пропонують тобі разом повчити українську мову.
- Пройдисвіт
Так можна назвати людину, яка здатна на погані вчинки та має "погану славу".
- Примарний
Слово "примарний" має багато сенсів. Але всі вони об'єднані такими значеннями: вигаданий нетривалий, недосяжний, несправжній.