І намагатися щоразу збагачувати запас красивих українських слів і використовувати їх у щоденному мовленні. Які слова варто запам'ятати, читайте далі.

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Якими красивими українськими словами збагатити свій словник

Млосний

Коли відчуваєш всередині себе щось незбагненно п'янке і важко описати, який саме це стан, згодиться слово "млосний". Млосним можна назвати те, що п'янить та дурманить, викликає почуття розслаблення.

Слушний

"Слушна думка!", – можеш відповісти другу чи подрузі, що пропонують тобі разом повчити українську мову.

Пройдисвіт

Так можна назвати людину, яка здатна на погані вчинки та має "погану славу".

Примарний

Слово "примарний" має багато сенсів. Але всі вони об'єднані такими значеннями: вигаданий нетривалий, недосяжний, несправжній.