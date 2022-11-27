Спасет ваше психологическое здоровье: как успокоить ребенка во время блекаута и не паниковать

Из-за аварийных отключений света в Украине дети часто оказываются в темноте. Большинство из них начинает паниковать и бояться.

Однако существуют специальные техники, которые помогут успокоиться. Причем, как детям, так и их родителям.

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Как успокоить ребенка во время блекаута и не паниковать

В Минобразования поделились ресурсами и упражнениями, которые можно проделать с детьми, когда нет света.

Если у вас есть интернет, в Телеграмм-канале " Поддержи ребенка " можно найти сказки и игры для детей. Полезными для родителей будут также техники нормализации эмоций и успокоения, размещенные в телеграмме "Позаботься о себе".

Что делать, если вы чувствуете тревогу

попробуйте успокоиться и проверить запасы воды, заряд повербанков и наличие мобильной связи;

используйте одну из дыхательных техник для нормализации состояния;

попробуйте подключиться к другой сети, если у вашего оператора временные сложности со связью;

теплее оденьтесь, если у вас нет отопления;

узнайте, где расположен ближайший "Пункт несокрушимости".



Как успокоить ребенка во время блекаута и не паниковать / МОН

Чтобы унять тревогу, советуют выполнять следующие упражнения:

Упражнение 1

Глубоко дышите: положите одну руку на живот, другую – на грудь. Вдыхайте медленно, чтобы рука на животе поднималась, а рука на груди не двигалась. Дышите только животом. Медленно выдыхайте, ощущайте, как рука на животе медленно опускается.

Дыхание на счет 4-7-8: медленно вдыхайте, считая до четырех. Затем задержите дыхание на семь секунд, а в конце медленно и мягко в течение восьми секунд выдыхайте. Повторите столько раз, сколько вам удобно.

Упражнение 2

Дышите только через левую, а затем только через правую ноздрю (для закрытия правой ноздри используют большой палец правой руки, другие пальцы смотрят вверх, а для закрытия левой ноздри применяют мизинец правой руки).

Упражнение 3

Сожмите пальцы в кулак с загнутым внутрь большим пальцем. Сделайте выдох спокойно, не спеша сожмите кулак с усилием. Затем, ослабляя усилие сжатия кулака, сделайте вдох. Упражнение повторите 5 раз.

Упражнение 4

"Кулак – ребро – ладонь". Три положения руки на плоскости стола последовательно сменяют друг друга. Кулак на столе, ладонь ребром на столе, выпрямленная ладонь на плоскости стола. Упражнение выполняется сначала правой рукой, затем левой, затем двумя руками вместе. Упражнение следует повторить 8 – 10 раз.

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