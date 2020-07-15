Боевики не пропускают абитуриентов из оккупированного Донбасса в Украину: реакция Кабмина
В правительстве обратили внимание на то, что пророссийские боевики на Донбассе не только пренебрегают минскими соглашениями и цинично обстреливают украинские позиции и населенные пункты, но и не пропускают в Украину абитуриентов. Этот вопрос сейчас на личном контроле у вице-премьера Алексея Резникова.
О ситуации и путях ее решения рассказывал во время заседания Кабмина его глава, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет 24 канал.
Важно Испугались, что потеряют молодежь: боевики на Донбассе препятствуют поступлению в украинские вузы
Есть информация о нарушениях в отношении детей с ОРДЛО, которые хотят вступать в украинские вузы. Боевики их не пропускают на территорию свободной Украины. Просто у них есть понимание, что эти дети не вернутся, а останутся в Украине и будут учиться и работать здесь. Ведь чувствуется разница между тем, что здесь и там происходит сейчас,
– подчеркнул он.
Шмыгаль добавил, что в этой ситуации необходима немедленная реакция Украины и работа с международными партнерами. Поэтому он поручил Алексею Резникову взять под личный контроль этот вопрос, подключить к его решению Министерство образования и науки.
"Это часть стратегии деоккупации, которая позволит вернуть детей с временно оккупированных территорий в украинском образовательное и культурное пространство", – добавил премьер.
Боевики не выпускают абитуриентов с оккупированного Донбасса: коротко
- Представители оккупационных администраций на Донбассе не выпускают на подконтрольную Украине территорию абитуриентов, которые едут поступать в украинские вузы без ВНО.
- Оккупанты прикрываются ситуацией с коронавирусом и советуют им вступать в местные учебные заведения.
- Сейчас разрешение на пересечение линии разграничения выдает так называемый "межведомственный штаб" боевиков.
- Он, в свою очередь, выпускает только тех, кто имеет прописку на подконтрольной территории.