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Депутаты хотят отменить бесплатное получение среднего образования "один раз в течение жизни"
10 июля , 12:29 Депутаты хотят отменить бесплатное получение среднего образования "один раз в течение жизни"
Ігор Саджениця
Как абитуриентам получить отсрочку от призыва: объяснение МОН
8 июля , 18:12 Как абитуриентам получить отсрочку от призыва: объяснение МОН
Ігор Саджениця
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Вернут ли дистанционное обучение: три сценария нового учебного года
12:14, сегодня Вернут ли дистанционное обучение: три сценария нового учебного года
Как будет происходить обучение в школах в условиях пандемии
10:26, сегодня Как будет происходить обучение в школах в условиях пандемии
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ВНО по биологии 2020: опубликованы правильные ответы
12:29, 14 июля ВНО по биологии 2020: опубликованы правильные ответы
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