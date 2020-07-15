В правительстве обратили внимание на то, что пророссийские боевики на Донбассе не только пренебрегают минскими соглашениями и цинично обстреливают украинские позиции и населенные пункты, но и не пропускают в Украину абитуриентов. Этот вопрос сейчас на личном контроле у вице-премьера Алексея Резникова.

О ситуации и путях ее решения рассказывал во время заседания Кабмина его глава, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет 24 канал.

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Есть информация о нарушениях в отношении детей с ОРДЛО, которые хотят вступать в украинские вузы. Боевики их не пропускают на территорию свободной Украины. Просто у них есть понимание, что эти дети не вернутся, а останутся в Украине и будут учиться и работать здесь. Ведь чувствуется разница между тем, что здесь и там происходит сейчас,

– подчеркнул он.

Шмыгаль добавил, что в этой ситуации необходима немедленная реакция Украины и работа с международными партнерами. Поэтому он поручил Алексею Резникову взять под личный контроль этот вопрос, подключить к его решению Министерство образования и науки.

"Это часть стратегии деоккупации, которая позволит вернуть детей с временно оккупированных территорий в украинском образовательное и культурное пространство", – добавил премьер.

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