В уряді звернули увагу на те, що проросійські бойовики на Донбасі не лише нехтують мінськими угодами та цинічно обстрілюють українські позиції та населені пункти, а й не пропускають в Україну абітурієнтів. Це питання зараз на особистому контролі у віцепрем’єра Олексія Резнікова.

Про ситуацію та шляхи її вирішення розповідав під час засідання Кабміну його очільник, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, пише 24 канал.

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Є інформація про порушення щодо дітей з ОРДЛО, які хочуть вступати в українські виші. Бойовики їх не пропускають на територію вільної України. Просто у них є розуміння, що ці діти не повернуться, а лишаться в Україні і будуть вчитися та працювати тут. Адже відчувається різниця між тим, що тут і там відбувається зараз,

– наголосив він.

Шмигаль додав, що у цій ситуації необхідна негайна реакція України та робота з міжнародними партнерами. Відтак, він доручив Олексію Резнікову взяти під особистий контроль це питання, підключити до його вирішення Міністерство освіти і науки.

"Це частина стратегії деокупації, яка дасть змогу повернути дітей з тимчасово окупованих територій в український освітній та культурний простір", – додав прем’єр.

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