Представники окупаційних адміністрацій на Донбасі не випускають на підконтрольну Україні територію абітурієнтів, які їдуть вступати в українські виші без ЗНО. Окупанти прикриваються ситуацією з коронавірусом і радять вступати в місцеві заклади.

Абітурієнти з окупованого Донбасу не можуть вступити в українські виші: що відомо

Таку інформацію оприлюднив представник Донецька у мінській ТКГ, журналіст Денис Казанський. За його словами, такі повідомлення він отримує від молодих людей із окупованих територій, які хочуть виїхати на навчання або для подачі документів. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці Казанського.

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На окупованій території дійсно проживає багато молоді, яка хоче вирватися з резервації. Для них вступ до українського ВНЗ – це шанс покинути гетто. Але після того, як Україна скасувала ЗНО для дітей з ОРДЛО, бойовики злякалися, що втратять молодь, і закрили людям виїзд. Під приводом карантину,

– зазначив він.

Цікавий момент

Казанський додає, що зараз дозвіл на перетин лінії розмежування видає так званий "міжвідомчий штаб" бойовиків. А він випускає тільки тих, хто має прописку на підконтрольній території.

"Абітурієнтів спеціально тримають в неволі, щоб вони втратили час і не змогли вчитися в українських вишах. У відповідь на всі прохання дозволити виїзд, бойовики відповідають, що надходити треба в "університети "ДНР", – констатував член української делегації в Мінську.

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