Представники окупаційної адміністрації на Луганщині ухвалили поправку до своєї так званої "конституції "ЛНР". Згідно з нею, українська мова тут втрачає статус "державної". Таким чином, єдиною "державною" мовою на окупованій території Луганської області бойовики вважають лише російську.

Що відомо про рішення бойовиків

Поправку до "конституції" щодо української мови ухвалила так звана "народна рада" "ЛНР". Сталося це 3 червня. Про це повідомляють "Новости Донбасса" з посиланням на документи бойовиків.

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Окупанти необхідність свого рішення пояснюють тим, що "саме російська мова на тлі історико-культурних традицій відіграє визначальну роль в консолідації та культурному розвитку народу "ЛНР". Водночас вони наголошують, що такий крок начебто жодним чином не порушує права щодо користування іншими мовами.

Крім того, бойовики заявили, що ухвалення "закону" начебто сприятиме:

посиленню інтеграційних процесів між "ЛНР" і Російською Федерацією,

захисту та підтримці російської мови як державної,

примноженню та збагачення духовної культури.

За позбавлення української мови статусу "державної" проголосували 42 члени так званої "народної ради". Один із так званих депутатів утримався.

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Аналогічне рішення бойовики "ДНР" ухвалили 6 березня. На їхнє переконання, статус української мови на Донбасі у період з травня 2014 року "не знайшов практичного застосування".

Крім того, окупанти запевняли, що виключення української мови з переліку "державних" не порушує прав мешканців окупованих територій. Натомість буцімто сприяє "примноженню та збагаченню духовної культури держави, зміцненню міждержавних зв'язків".

Журналіст Денис Казанський, який є родом з Донецька, зазначив, що цей крок вказує на продовження викорінення української мови на окупованих частинах Донбасу.

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