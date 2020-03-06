Донецькі бойовики "офіційно" завершують викорінювати українську мову

Так звані "депутати" проросійських бойовиків у Донецькій області внесли зміни у буцімто "конституцію" щодо мов, якими мають послуговуватися самі бойовики і мешканці підконтрольних їм територій. Таким чином в окупованій частині Донецької області українська мова втратила статус державної. Щоправда, лише на думку бойовиків.

Ручні "депутати" Кремля "проголосували" за таке рішення у п'ятницю, 6 березня, повідомляють "Новости Донбасса".

До слова Донецькі бойовики визначилися, на яку частину території України зазіхають

Як стверджють самі представники бойовиків, статус української мови на Донбасі у період з травня 2014 року "не знайшов практичного застосування".

Крім того, бойовики запевняють, що виключення української мови з переліку "державних" не порушує прав мешканців окупованих територій. Мовляв, в окупованій частині Донецької області і надалі можна буде використовувати українську у приватному спілкуванні чи в навчанні.

Водночас окупанти переконують, буцімто закріплення російської мови буде сприяти "примноженню і збагаченню духовної культури держави, зміцненню міждержавних зв'язків".

Окупанти вважатимуть, що так звана "мовна поправка у конституцію" може стане "офіційною" після того, як її підпише ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін.

Журналіст Денис Казанський, який родом з Донецька, що цей крок вказує на продовження викорінення української мови на окупованих частинах Донбасу.

Чергове підтвердження того, що жодної реінтеграції Донбасу не планується. Триває протилежний процес,

– заявив Казанський.

Що відомо про українську мову на окупованому Донбасі?Від початку війни у 2014 році луганські і донецькі бойовики постійно переслідують людей за використання української мови. Лише за це запросто можна потрапити у підвали бойовиків.



Разом з тим вони постійно хвалилися, що "не забороняють" української мови. Мовляв, вона навіть має статус "другої державної".