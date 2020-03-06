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      Донецькі бойовики "офіційно" завершують викорінювати українську мову

      - Читать новость на русском
      Донецькі бойовики вирішили, що їм не потрібна українська мова

      Так звані "депутати" проросійських бойовиків у Донецькій області внесли зміни у буцімто "конституцію" щодо мов, якими мають послуговуватися самі бойовики і мешканці підконтрольних їм територій. Таким чином в окупованій частині Донецької області українська мова втратила статус державної. Щоправда, лише на думку бойовиків.

      Ручні "депутати" Кремля "проголосували" за таке рішення у п'ятницю, 6 березня, повідомляють "Новости Донбасса".

      До слова Донецькі бойовики визначилися, на яку частину території України зазіхають

      Як стверджють самі представники бойовиків, статус української мови на Донбасі у період з травня 2014 року "не знайшов практичного застосування".

      Крім того, бойовики запевняють, що виключення української мови з переліку "державних" не порушує прав мешканців окупованих територій. Мовляв, в окупованій частині Донецької області і надалі можна буде використовувати українську у приватному спілкуванні чи в навчанні.

      Водночас окупанти переконують, буцімто закріплення російської мови буде сприяти "примноженню і збагаченню духовної культури держави, зміцненню міждержавних зв'язків".

      Окупанти вважатимуть, що так звана "мовна поправка у конституцію" може стане "офіційною" після того, як її підпише ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін.

      Журналіст Денис Казанський, який родом з Донецька, що цей крок вказує на продовження викорінення української мови на окупованих частинах Донбасу.

      Чергове підтвердження того, що жодної реінтеграції Донбасу не планується. Триває протилежний процес,
      – заявив Казанський.

      Що відомо про українську мову на окупованому Донбасі?Від початку війни у 2014 році луганські і донецькі бойовики постійно переслідують людей за використання української мови. Лише за це запросто можна потрапити у підвали бойовиків.

      Разом з тим вони постійно хвалилися, що "не забороняють" української мови. Мовляв, вона навіть має статус "другої державної".

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Окуповані території Проросійські бойовики Україна – Росія Українська мова мовне питання
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