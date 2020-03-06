Донецкие боевики "официально" завершают искоренять украинский язык

Так называемые "депутаты" пророссийских боевиков в Донецкой области внесли изменения в якобы "конституцию" относительно языков, которыми должны пользоваться сами боевики и жители подконтрольных им территорий. Таким образом в оккупированной части Донецкой области украинский язык утратил статус государственного. Правда, только по мнению боевиков.

Ручные "депутаты" Кремля "проголосовали" за такое решение в пятницу, 6 марта, сообщают "Новости Донбасса".

К слову: Донецкие боевики определились, на какую часть территории Украины посягают

Как увтреждают сами представители боевиков, статус украинского языка на Донбассе в период с мая 2014 года "не нашел практического применения".

Кроме того, боевики уверяют, что исключение украинского языка из перечня "государственных" не нарушает прав жителей оккупированных территорий. Мол, в оккупированной части Донецкой области и в дальнейшем можно будет использовать украинский в приватном общении или в учебе.

В то же время оккупанты убеждают, будто закрепление русского языка будет способствовать "приумножению и обогащению духовной культуры государства, укреплению межгосударственных связей".

Оккупанты будут считать, что так называемая "языковая поправка в конституцию" станет "официальной" после того, как ее подпишет главарь донецких боевиков Денис Пушилин.

Журналист Денис Казанский, который родом из Донецка, сказал, что этот шаг указывает на продолжение искоренения украинского языка на оккупированных частях Донбасса.

Очередное подтверждение того, что никакой реинтеграции Донбасса не планируется. Идет противоположный процесс,

– заявил Казанский.

Что известно об украинском языке на оккупированном Донбассе?

С начала войны в 2014 году луганские и донецкие боевики постоянно преследуют людей за использование украинского языка. Только за это запросто можно попасть в подвалы боевиков.



Вместе с тем они постоянно хвастались, что "не запрещают" украинского языка. Мол, он даже имеет статус "второго государственного".